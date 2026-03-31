Lanzador expone a los Yankees en Instagram tras ser liberado en medio de su recuperación de la Tommy John

El béisbol profesional suele venderse como una mezcla de sueños, talento y perseverancia, pero en el fondo sigue siendo algo tan frío como un negocio. De hecho, la reciente decisión de los New York Yankees de dejar en libertad a un lanzador en pleno proceso de rehabilitación vuelve a poner sobre la mesa esa realidad incómoda que muchos prefieren ignorar.

Efectivamente, los Mulos rompieron el contrato de Cole Ayers, un relevista derecho que formaba parte del sistema de ligas menores de la organización desde 2021. Su progresión había sido constante, destacando especialmente por su recta y un repertorio sólido que lo convertía en una pieza interesante a futuro, hasta que todo cambió cuando tuvo que someterse a la temida cirugía Tommy John (codo), intervención que suele marcar un antes y un después en la carrera de cualquier pitcher.

Mientras Ayers avanzaba en su recuperación, los Yankees tomaron la decisión de liberarlo, justo en un momento clave de su proceso físico. Al margen de los argumentos deportivos o administrativos que pueda tener la popular organización de MLB, dicho movimiento deja una sensación amarga: la de un pelotero que entrega años de esfuerzo a un equipo y que, en el instante más vulnerable de su carrera, se queda sin respaldo laboral.

El propio lanzallamas rompió el silencio a través de su cuenda oficial de Instagram, en la que dejó una reflexión cargada de resignación y determinación, pero señalando a la franquicia del Bronx.

“Desafortunadamente fui liberado por los Yankees este fin de semana, seis meses después de la Tommy John. El béisbol no siempre es sol y arco iris; dale todo a un juego, a una organización; 26 años saludable nunca se perdió un partido hasta la inevitable TJ (Tommy John), pero son sólo negocios. El plan sigue igual, el camino es un poco diferente”.

Si algo ha demostrado Ayers desde que fue seleccionado en el draft de 2021 es tener las herramientas para volver a intentarlo. No en vano, cosechó 3.91 de efectividad con 12 salvamentos en 186.1 innings, divididos en 134 presentaciones a lo largo de cuatro campañas entre Rookie, Clase A, Clase A Fuerte y Doble A.

De igual forma, el citado relevista dejó destellos de su potencial, apoyado en una recta que rondaba las 95 millas por hora y lanzamientos secundarios capaces de generar problemas a los bateadores. No era una promesa mediática, pero sí un perfil valioso dentro del desarrollo interno de los neoyorquinos.

En un panorama en el que cada lugar del roster cuenta, los Yankees, igual que cualquier entidad beisbolera, tomaron la decisión de liberar a un Cole Ayers que ahora buscará una segunda oportunidad apenas complete su proceso de rehabilitación.

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