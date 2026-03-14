El lanzador que sustituye a Clayton Kershaw en el roster de Estados Unidos del Clásico Mundial

Clayton Kershaw salió este sábado oficialmente del roster de Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol, siendo sustituido por el relevista Jeff Hoffman de cara al partido de semifinales ante República Dominicana.

De este manera, Kershaw se retira completamente del béisbol profesional, esto tras haber anunciado su adiós de las Grandes Ligas al terminar la Serie Mundial de 2025, la cual ganó con Los Angeles Dodgers.

El zurdo, próximo a ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, no vio acción en ninguno de los cinco partidos del torneo de naciones organizado por la MLB, incluyendo los cuatro encuentros de la fase de grupos y la victoria en cuartos de final ante Canadá. Su única participación durante la trayectoria del equipo se limitó a una aparición en un partido de exhibición contra los Colorado Rockies.

"Winning is super important to everybody, the intensity... to be a fly on the wall and get to hang out, it's been a blast."



Clayton Kershaw shares with @jonmorosi his @WBCBaseball experience this year and what this opportunity means to him.



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Sin embargo, para Kershaw lo importante fue tener la oportunidad de retirarse del béisbol con la camiseta de su país, colocándole la guinda a una carrera llena de éxitos. En su currículum destacan tres premios Cy Young, 5 títulos de efectividad, la Triple Corona del pitcheo, un Guante de Oro, un galardón MVP de la Liga Nacional y 11 invitaciones al Juego de Estrellas. También se llevó el premio Roberto Clemente y dos anillos de Serie Mundial con los Dodgers, su único equipo en las mayores.

"Hacer esto (jugador con el Team USA) siempre ha sido algo que tenía pendiente en mi lista de deseos. Para mí, el simple hecho de poder ser una especie de observador discreto y compartir tiempo con el grupo ha sido una experiencia fantástica", comentó Kershaw a MLB Network.

¿Por qué Clayton Kershaw se retiró del béisbol?

Kershaw ofreció declaraciones importantes en 2025, después de anunciar que sería su última campaña en las Grandes Ligas. Aunque reconoció que las dolencias físicas fueron claves para tomar su decisión, el deseo de pasar más tiempo con su familia pesó más.

El zurdo tiene cuatro hijos con su esposa Ellen: Cali, Charley, Cooper y Chance. "Es hora de tener más tiempo para estar con mi familia, han sido 18 años maravillosos", dijo Kershaw.

También se despidió de manera emotiva de los aficionados de los Dodgers, una organización a la que le entregó su carrera y vivió momentos inolvidables.

“Es casi como una relación, ¿no? Han estado ahí durante 18 años”, declaró Kershaw. “Ha habido momentos increíbles y otros en los que tal vez uno quiere tomar distancia por un rato. Pero que ellos hayan estado detrás de mí de la manera en que lo han estado ha sido la cereza del pastel. Ha sido increíble tenerlos aquí. El Dodger Stadium es un lugar verdaderamente especial, y los aficionados son la razón principal. Siguen viniendo a apoyarnos. Cada noche hay 50,000 personas".

“Ojalá tuviera mejores palabras, pero solo puedo decir que me siento muy honrado y agradecido de escuchar esas ovaciones. Nunca daré eso por sentado”.

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