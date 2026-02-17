¿Por qué Mike Trout no jugará con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol?

Hasta diciembre de 2025 el nombre de Mike Trout se manejaba como una posible adición al roster de estrellas de MLB que llevará Estados Unidos al Clásico Mundial de Béisbol.

Ya tenía la experiencia, pues fue el capitán de la escuadra en la edición de 2023. Y cuando se conoció la lesión de Corbin Carroll, muchas miradas se posaron sobre su candidatura a integrar la plantilla de Mark DeRosa.

Trout tuvo un buen paso por el Clásico de 2023, con un OPS de .962, tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas en los siete juegos del equipo estadounidense.

Más allá de esos números, de seguro el astro de Los Angeles Angels y tres veces ganador del MVP de la Liga Americana guardaba el deseo de ir por el desquite tras ser el último out en la final que Estados Unidos perdió con Japón en 2023, con un ponche que le propinó Shohei Ohtani que pasó a la historia. Pero no fue posible, y no porque Trout no lo quisiera.

Mike Trout is not playing in the World Baseball Classic because he did not receive insurance https://t.co/TqKjoG3gwY pic.twitter.com/oj9348duxV — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 16, 2026

¿Qué le impidió a Mike Trout regresar al Clásico Mundial?

Recientemente, en su primera conferencia de prensa de la primavera, Trout explicó por qué no podrá estar vistiendo de nuevo el uniforme de su selección en el torneo de marzo.

“Quería jugar en el Clásico Mundial de Béisbol”, aseguró Trout el lunes. “Fueron varias cosas; obviamente, el seguro era el mayor obstáculo que intentaba superar. Es decepcionante, quería volver a correr con todos los chicos”.

Tuvo otra campaña difícil en 2025, con un OPS por debajo de .800 por primera vez en su carrera y una alta tasa de ponches (32%). No ha ido elegido para el All-Star en las dos últimas temporadas, después de haber ido por 11 años consecutivos, y no jugó en los jardines después de abril de 2025, relegado al rol de bateador designado por todos los problemas físicos que ha padecido.

Una contusión ósea en la rodilla derecha, la misma en la que tuvo una cirugía de meniscos en 2024, es la principal razón para que fallara los protocolos del seguro. Pero si hubiese tenido permiso de jugar, tal vez no sería titular.

En Estados Unidos están Aaron Judge, Byron Buxton y Pete Crow-Armstrong en el outfield y también sumaron a Roman Anthony como sustituto de Carroll. El rol de designado lo asumirá Kyle Schwarber, que viene de ser segundo en la votación para el MVP de la Liga Nacional en 2025.

Y aunque Trout ha dejado ver su nostalgia, también comentó que ha conversado con el nuevo capitán del equipo, Judge, y que está contento de que “su amigo” pueda ganar el título esta vez.

“Están repletos de talento”, dijo Trout a The Athletic. “Creo que es bueno para el béisbol ver a los gigantes hacerlo. Estaba un poco en el aire, con jugadores que no querían hacerlo. Luego vieron lo emocionante que fue. La experiencia es increíble. Es una experiencia que no te quieres perder”.

