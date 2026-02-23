Lista de las ausencias de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Mientras las selecciones latinoamericanas y la de Estados Unidos sufren por las restricciones impuestas por la compañía del seguro para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el equipo de Japón se alistan para la primera fase de una competencia en la que buscan sumar su cuarta corona en seis ediciones y segunda de forma consecutiva.

El manager Hirokazu Ibata siguió la tradición de otros estrategas de la escuadra Samurai y al confeccionar su roster mezcló jugadores de MLB con estrellas de la NBP, el circuito profesional japonés.

Por eso puede disponer de varios de los mejores jugadores de la actualidad en las Grandes Ligas, incluyendo al astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani. Sin embargo, sólo podrá usarlo como bateador designado, pues el cuatro veces ganador del MVP no estatá disponible para lanzar como sí hizo en 2023.

El cuerpo técnico encabezado por Ibata tendrá que lidiar con otras ausencias, principalmente en el cuerpo de lanzadores. El derecho de los Dodgers Roki Sasaki anunció en diciembre que no volvería a la selección para esta edición del Clásico, después de haber sido parte del equipo campeón de 2023. También declinó la invitación Tatsuya Imai, que se estrenará en las mayores en 2025 con Houston Astros.

“Quiero dar lo mejor de mí en la MLB y eso requiere tiempo y dedicación. Estoy agradecido por la oportunidad con los Astros y quiero aprovecharla al máximo”, explicó el serpentinero de 27 años de edad.

Los campeones defensores han conforamdo otras dos bajas, esta vez por lesiones. El relevista derecho Kaima Taira sufrió un desgarre en la pantorrilla izquierda en los entrenamiento de su equipo, los Leones de Seibu y el también diestro Daichi Ishii, de los Tigres de Hanshin, se quedará fuera del Clásico Mundial por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

Los reportes que llegan desde el Spring Training en los últimos días hacen temer que se producirá una ausencia de última hora para el equipo de Japón. El relevista zurdo de San Diego Padres Yuki Matsui está confrontando molestias en el músculo aductor izquierdo y esto haría que se pierda el Clásico Mundial.

Hay informaciones encontradas y aunque varias fuentes dan por hecho su salida del roster, también hay referencias a unas declaraciones del manager Hirokazu Ibata en las que asegura que no se ha tomado una decisión y que están monitoreando la condición de salud de Matsui.

Las ausencias del equipo de Japón en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia Tatsuya Imai Lanzador abridor Decisión personal Roki Sasaki Lanzador abridor Decisión personal Kaima Taira Relevista Lesión Daichi Ishii Lanzador Lesión Yuki Matsui Relevista Lesión

