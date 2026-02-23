Lista de las ausencias de México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

La selección de México fue la revelación del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y para la edición que está por comenzar regresa con Benjamín Gil de nuevo en el banquillo y el outfielder de Seattle Mariners Randy Arozarena como su principal figura, pero hay que destacar que llegan con un grupo que tiene rostros diferentes.

La escuadra mexicana ha añadido nombres interesantes como el del receptor de Toronto Blue Jays Alejandro Kirk y el jugador de Tampa Bay Rays Jonathan Aranda, pero dejó en casa a 13 jugadores que fueron parte de la nómina que ocupó un puesto en el podio.

Entre las ausencias mas notorias de ese exitoso grupo están la del jardinero Alex Verdugo y los lanzadores Julio Urías y Patrick Sandoval (que está completando su recuperación por una lesión). De los dos serpentineros habló Gil recientemente.

“Vamos a sentir la ausencia de algunos jugadores importantes como Julio Urías o Patrick Sandoval”, declaro el estratega a la prensa mexicana. “Pero creo que este equipo va a ser todavía mejor, más profundo, algunos jugadores que en el 2023 estaban tratando de establecerse en Ligas Mayores y ahora ya están consolidados o son titulares, pero también han alzado la mano jugadores jóvenes que quieren participar y representar a la bandera”.

Otra baja sensible es la del infielder de Houston Astros Isaac Paredes, a quien el seguro médico le impedirá volver a defender la camiseta de su país por las molestias en el tendón de la corva que le provocaron una ruptura muscular en la temporada de 2025 de las Grandes Ligas.

La misma situación con la compañía aseguradora la atravesaron el jugador del cuadro de los Boston Red Sox, Marcelo Mayer, y el lanzador José Urquidy, que consiguió un contrato con los Pittsburgh Pirates que lo dejó inmediatamente fuera del torneo.

Austin Barnes quedó fuera por decisión del cuerpo técnico, pero el catcher de Cincinnati Reds José Treviño -que pudo haberle dado mucha profundidad detrás del plato- declinó la invitación para vestir los colores de México y prefirió concentrarse en la pretemporada de su equipo.

El caso del zurdo Julio Urías es complejo. No lanza desde septiembre de 2023, cuando enfrentó problemas legales por violencia de género y aunque resolvió su estatus judicial, sigue inhabilitado por MLB. Eso le ha costado no sólo la posibilidad de firmar contratos en las Grandes Ligas, sino también la oportunidad de ver acción en las ligas de su país, además de hacerlo inelegible para el Clásico Mundial.

Las ausencias de México en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia Patrick Sandoval Lanzador abridor Lesión Isaac Paredes Infielder No fue aprobado por el seguro José Treviño Receptor Decisión personal Alex Verdugo Outfielder Decisión técnico Julio Urías Lanzador abridor Está inhabilitado José Urquidy Lanzador abridor No fue aprobado por el seguro Luis Cessa Relevista Decisión técnica Marcelo Mayer Infielder No fue aprobado por el seguro Giovanny Gallegos Relevista Lesión

