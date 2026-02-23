Lista de las ausencias de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Sin haber comenzado la disputa de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, ya se sabe que tendrá un capítulo inolvidable en la historia del torneo, pero no por razones positivas.

La controversia sobre los protocolos y aprobaciones del seguro han llenado páginas enteras, pero sin dudas quien más se ha visto afectada por sus dictámenes es la selección de Puerto Rico, que perdió a varias piezas clave, incluyendo a su capitán, el campocorto Francisco Lindor.

Lindor y Carlos Correa no recibieron el visto bueno de la compañía aseguradora y el revuelo que esto causó -porque había otros peloteros sin aprobación, como los lanzadores Jovani Morán, Alexis Díaz y Emilio Pagán- llevó incluso al presidente de la federación puertorriqueña, José Quiles, a lanzar una amenaza al comité organizador.

“Si nuestros jugadores no van a participar, si no podemos participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, ya está analizado, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico”, afirmó el federativo.

Una reunión de emergencia acabó con la amenaza de Puerto Rico de retirarse del torneo. Las diligencias de Quiles y su grupo no consiguieron dar vuelta atrás a los casos de los infielders Correa y Lindor, pero sí permitieron la incorporación de los serpentineros al roster. Incluso, se logró que el abridor José Berríos pudiera entrar a la reserva.

Francisco Lindor, Carlos Correa and Javier Báez will NOT play in the 2026 World Baseball Classic, per multiple reports pic.twitter.com/cZkmkRdhwY — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) February 5, 2026

Correa no dejó pasar la oportunidad para expresar su descontento por la situación: “Estoy definitivamente molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo con anticipación para el Clásico Mundial de Béisbol. También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”, le dijo a The Athletic.

Aunque hubieran conseguido revertir la decisión del seguro, Lindor de cualquier manera no hubiera podido participar por una fractura en un hueso de la mano izquierda que requirió cirugía. Tanto en su caso como en el de Correa el artista Bad Bunny se ofreció a pagar un seguro independiente, pero la propuesta no prosperó.

El manager Yadier Molina tampoco podrá contar con Kiké Hernández, el utility de Los Angeles Dodgers que tuvo una cirugía en el receso de la temporada de MLB, ni con el veterano del infield Javier Báez.

El motivo de la ausencia del jugador de Detroit Tigers es diferente al resto, porque debe cumplir una suspensión tras haber dado positivo por marihuana en un control antidoping realizado en la edición de 2023.

“No quiero señalar a nadie porque esto es completamente mi culpa. Yo fui el que falló la prueba”, dijo en la apertura de los campos de entrenamientos de MLB. “Es realmente frustrante no poder estar allí y ser parte de esto. Tener la oportunidad de participar y que ahora me la quiten duele mucho. Duele mucho a mi familia, a mi reputación".

Las ausencias de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia Francisco Lindor Campocorto No fue aprobado por el seguro Carlos Correa Tercera base No fue aprobado por el seguro Javier Báez Infielder Suspensión George Springer Jardinero Decisión personal José Berríos Lanzador abridor Disponible para la segunda ronda Emilio Pagán Relevista Decisión personal Víctor Caratini Receptor Decisión personal Kiké Hernández Utility Lesión

