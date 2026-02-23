Lista de las ausencias de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

No han sido días fáciles para el cuerpo técnico de la selección de Venezuela que participará en el Clásico Mundial de Béisbol.

El torneo comenzará en menos de dos semanas y el equipo venezolano acaba de recibir golpes muy duros con noticias de jugadores que no podrán unirse a la escuadra, unas ausencias que tienen alto impacto en el cuerpo de lanzadores. Lo peor es que no hay garantías de que no tendrán más bajas y corren rumores de que nuevos anuncios están por venir.

El manager Omar López no ha ocultado su decepción por las últimas notificaciones que han recibido. “No sé ni qué decir ya. ¡Qué decepción tan grande!”, escribió el estratega en sus redes sociales, horas antes de que se hiciera público que el bullpen no tendría a José Alvarado.

El derecho de Philadelphia Phillies no pasó el protocolo del seguro y su propio equipo ni siquiera entiende la razón. Alvarado se convirtió en el nombre más reciente en la lista de “víctimas” del seguro del Clásico y puso a Venezuela como uno de los equipos más afectados por esta política en esta edición de la competencia.

Tampoco recibieron aprobación de la compañía aseguradora la estrella de Houston Astros José Altuve, el outfielder de Toronto Blue Jays Anthony Santander (que más tarde necesitó una cirugía en el hombro), el receptor de Boston Red Sox Carlos Narváez y el veterano utility de Los Angeles Dodgers Miguel Rojas.

Este último también fue muy expresivo en cuanto a su reacción por la respuesta del seguro, que dejó saber que la razón para no aprobarlo fue su edad: 37 años para el momento de la inauguración del Clásico. “Es un día triste”, escribió Rojas en su cuenta de la red social Instagram. “Esta vez la edad no es solo un número”.

“Una lástima no poder ser aprobado por el seguro, para aportar de la manera que se pudiera en cualquier rol. Ahora me toca solo desearle lo mejor a cada uno que tenga la oportunidad de representarnos y a ligar a nuestro país como todos los venezolanos”, dijo en otro post. Rojas está en su último año como activo, por lo que sería su última oportunidad de jugar en el Clásico Mundial.

El protocolo del seguro no fue el único motivo para las bajas en la selección de Venezuela, también hubo peloteros que se lesionaron después de estar aprobados (como el derecho Pablo López, llamado a ser el as de la rotación) y otros que decidieron no participar en el torneo, como el cerrador Robert Suárez. De los jugadores que hacen vida en ligas asiáticas se desconocen las razones por las que no forman parte del roster definitivo.

Las ausencias del equipo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia José Altuve Segunda base No fue aprobado por el seguro Pablo López Lanzador abridor Lesión José Alvarado Relevista No fue aprobado por el seguro Carlos Narváez Receptor No fue aprobado por el seguro Oddanier Mosqueda Relevista Lesión Robert Suárez Relevista Decisión personal Anthony Santander Outfielder No fue aprobado por el seguro Miguel Rojas Utlitiy No fue aprobado por el seguro Edgardo Henríquez Relevista Decisión personal Jesús Luzardo Abridor Disponible para la segunda ronda

