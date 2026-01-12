Lista de todos los managers del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol llega en 2026 a su sexta edición, consolidado como el torneo internacional más importante para este deporte. Y cuando se habla de su historia, obviamente se hace un recuento de jugadas memorables y partidos aguerridos, de grandes jugadores de MLB que respaldaron a sus selecciones y hasta de escuadras que lograron sorprender.

Pero suele dejarse en segundo plano a los managers, y vaya que ha habido grandes nombres en los banquillos de los equipos que han tomado parte en el Clásico en estos 20 años de vida de la competencia.

Basta recordar que el primer manager campeón en la historia del Clásico Mundial fue una leyenda para el béisbol japonés, Sadaharu Oh, que en 2006 guio a la corona a un grupo liderado por astros como el inmortal Ichiro Suzuki y Daisuke Matsuzaka. Los nipones derrotaron en esa final a Cuba.

La leyenda del béisbol japonés Sadaharu Oh fue el manager campeón del primer Clásico Mundial | Sankei/GettyImages

Tatsunori Hara, que fue una estrella de los Yomiuri Giants en la liga de su país -y que se retiró de los banquillos en 2023-, recibió el testigo de Sadaharu Oh y cumplió el objetivo de reeditar el título para Japón en la edición de 2009, en la que derrotaron a Corea del Sur en el partido decisivo para consolidarse como una potencia del béisbol.

Tony Peña, pionero entre los managers latinos en el Clásico

En el torneo de 2013 Tony Peña hizo historia al saldar una deuda y darle a América Latina su primer campeonato en el Clásico Mundial al frente del combinado de República Dominicana, que se tituló invicto y que escribió un nuevo capítulo en su rivalidad regional con Puerto Rico, a quien derrotó en el partido por el trofeo.

Peña dirigió a Robinson Canó, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, Fernando Rodney, Miguel Tejada y otros jugadores con experiencia en Grandes Ligas para darle la satisfacción al pueblo quisqueyano.

"Todo el crédito por esta histórica victoria es para los peloteros que jugaron con el corazón", declaró Peña al portal de MLB.com. “Yo sólo les di la dirección para que siguieran el camino correcto, pero ellos fueron lo que ejecutaron en el terreno y quienes lograron este gran triunfo. Cumplimos nuestra promesa y hemos logrado un éxito sin precedentes en la historia deportiva dominicana. Ya era hora de que República Dominicana demostrara lo que es, una verdadera potencia en el béisbol”.

“Tony Peña: Líder Invicto del WBC 2013”



No hay dudas de que son una potencia y siempre acuden al Clásico con rosters de estrellas de MLB, pero los dominicanos no han podido volver a disputar una final. En 2017 se despidieron pronto y fue Puerto Rico el equipo latino mejor posicionado, pero la escuadra boricua volvió a quedar subcampeón, superada por la novena de Estados Unidos que estuvo dirigida por Jim Leyland.

Leyland, que estuvo al mando de una escuadra que tenía a Nolan Arenado, Marcus Stroman, el slugger de los New York Yankees Giancarlo Stanton, Christian Yelich y Andrew McCutchen, llevó a Estados Unidos a su primera final y consiguió mucho más: se convirtió en el único estratega en ganar un título de Serie Mundial y uno del Clásico Mundial. Tiene su placa en Cooperstown desde 2023.

Finalmente, hay que reconocer el rol que jugó Hideki Kuriyama en la tercera conquista de Japón, en la edición de 2023. El estratega llevó a su equipo al campeonato sin perder un partido, pero su influencia se marcó desde mucho antes, cuando por su jerarquía consiguió reclutar a estrellas como Shohei Ohtani y Yu Darvish, entre otros jugadores que resultaron clave en el título.

¿Quiénes son los managers del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

En la lista de dirigentes de la sexta edición del Clásico se consigue a varios nombres conocidos. Hay managers que repiten, como el boricua Yadier Molina, el venezolano Omar López, Benji Gil y Mark DeRosa; antiguos jugadores de MLB como Ian Kinsler y Francisco Cervelli, pilotos ganadores de la Serie Mundial como el legendario Dusty Baker y hasta candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown, como el propio Molina, Andruw Jones y Albert Pujols.

País Manager Venezuela Omar López Estados Unidos Mark DeRosa Australia Dave Nilsson Brasil Daniel Matsumoto Canadá Ernie Whitt República Checa Pavel Chadim Colombia José Mosquera Cuba Germán Mesa República Dominicana Albert Pujols Reino Unido Bradley Marcelino Israel Ian Kinsler Italia Francisco Cervelli Japón Hirokazu Ibata Corea del Sur Ji-hyun Ryu México Benji Gil Países Bajos Andruw Jones Nicaragua Dusty Baker Panamá José Mayorga Puerto Rico Yadier Molina China Taipei Hao-jiu Tseng

