Luis Arráez conecta dos jonrones ante Israel y enciende el dugout de Venezuela en el Clásico Mundial

Luis Arráez es señalado en las Grandes Ligas por su poca cantidad de extrabases, sin embargo, cuando se coloca la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial, todo cambia. Prueba de ello fueron sus dantescos cuadrangulares de este sábado ante Israel en el marco del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El nuevo segunda base de los San Francisco Giants conectó su primer jonrón del Clásico de 2026 en la parte baja del quinto inning para colocar el marcador 5-1 a favor de Venezuela. Arráez conectó una recta del lanzador de Israel Jordan Geber para desaparecer la bola por todo el jardín derecho del loanDepot park de Miami. Su conexión salió a 98.5 millas por hora y recorrió 372 pies de distancia.

Después ligó su segundo vuelacercas en la parte baja del sexto capítulo para remolcar a Ronald Acuña Jr. y Maikel García, y dejar la pizarra 10-2 a favor de Venezuela. Con la conexión llegó a 5 carreras remolcadas.

Cabe recordar que Arráez sólo conectó 8 vuelacercas con los San Diego Padres en la temporada de 2025 de las Grandes Ligas, y en 7 años acumula sólo 36 batazos de vuelta entera en la instancia.

Antes de medirse a Israel, Arráez habló sobre la rivalidad sana que hay entre Venezuela y República Dominicana, sus últimos rivales en el marco del Grupo D del Clásico Mundial. Antes se enfrentarán a Nicaragua.

LUIS ARRAEZ AGAIN 😤



“No hay rival débil ni equipo débil. Dominicana es un gran equipo y es verdad que le ganamos en el Clásico pasado, pero ya pasamos esa página y estamos en un nuevo Clásico, enfocados en un nuevo objetivo”, señaló Arráez a Listín Diario.

Las palabras del infielder venezolano reflejan la mentalidad con la que llegan los dirigidos por Omar López al recién iniciado certamen, conscientes del talento que poseen novenas como República Dominicana, tradicional potencia del béisbol internacional y una de las nóminas más profundas del WBC.

¿Cómo es el contrato de Luis Arráez con los San Francisco Giants?

Luis Arráez, tres veces campeón de bateo de las Grandes Ligas, firmó con los San Francisco Giants por una temporada y 12 millones de dólares, informó The Athletic. El venezolano será el segunda base de los Giants, compartiendo en el infield con estrellas de la talla de Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman.

Pese a terminar líder en hits de la Liga Nacional con 181, quedó por debajo de .300 de average por segunda vez en 7 años de carrera. La línea ofensiva de Arráez en 2025 con los Padres fue de .292/.327/.392 con OPS de .719, 30 dobles, 8 jonrones, 4 triples, 61 carreras impulsadas, 11 bases robadas y 34 boletos en 154 partidos.

