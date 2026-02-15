Luis Robert Jr. arribó a los entrenamientos de los Mets tras su cambio desde White Sox

Luis Robert Jr. llegó este domingo al complejo de entrenamiento de los New York Mets con el firme objetivo de escribir un nuevo capítulo en su carrera tras años en las filas de los Chicago White Sox. El cubano se mostró complacido a su arribo al Spring Training, en donde conocerá a sus nuevos compañeros y al manager Carlos Mendoza.

Robert llega a los Mets tras seis temporadas en la Ciudad de los Vientos, ganando un Bate de Plata, un Guante de Oro y una invitación al Juego de Estrellas.

Su mejor temporada fue la de 2023, cuando fue seleccionado al mencionado Juego de Estrellas y ganó el Bate de Plata tras promediar .264/.315/.542 con 38 jonrones, 80 remolcadas y 20 bases robadas. En 2020, ganó el Guante de Oro y quedó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

Recuérdese que los metropolitanos adquirieron a Robert Jr. en un cambio con los White Sox, que recibieron al infielder venezolano Luisangel Acuña y al prospecto de pitcheo derecho Truman Pauley.

Luis Robert Jr. has arrived at spring training pic.twitter.com/d19fnZ9YdU — SNY Mets (@SNY_Mets) February 15, 2026

Para los metropolitanos el cambio por Robert es una apuesta, sobre todo viendo la cantidad de lesiones que ha sufrido en las últimas temporadas y sus números en declive. No obstante, mudarse de Chicago a Queens podría significar para el jugador un empuje para retomar su estatus de estrella; ese que perdió en el último lustro.

Cabe recordar que los Mets asumirán el resto del contrato de Robert, según informó Joel Sherman del New York Post. El jugador tiene programado ganar 20 millones de dólares en 2026, y el acuerdo incluye una opción del club por $20 millones (o una cláusula de rescisión de $2 millones) para 2027.

Por su parte, el manager Mendoza recalcó recientemente la importancia que tendrá Robert en el lineup, siempre y cuando se mantenga alejado de las lesiones. "Cuando está sano es uno de los mejores jardineros de las Grandes Ligas. Unirse a un lineup que ya cuenta con Juan Soto y Bo Bichette le quitará la presión de ser "el hombre principal", lo que podría ayudarlo a ser más consistente", entrevió el piloto.

"Luis tiene un potencial de superestrella y lo hemos visto en momentos previos de su carrera. Todas esas habilidades y herramientas que le permitieron rendir a un nivel tan alto hace un par de años siguen ahí", agregó David Stearns, el Presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets.

"El primer paso es hacer todo lo posible para ayudar a Luis a mantenerse en el campo. Es un jugador enormemente talentoso", sentenció.

Más noticias sobre MLB