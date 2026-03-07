Manager Omar López no hablará de la política de Venezuela durante el Clásico Mundial

El manager de la selección de Venezuela que participa en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, Omar López, dijo este sábado antes del partido ante Israel que no contestará preguntas sobre la política de su país durante el evento de naciones que organiza la MLB.

López aseguró que ignorará todas las preguntas de los periodistas que denoten cualquier tendencia política, ya que el grupo está concentrado en jugar béisbol y ganar cada partido de cara a llegar a lo más lejos posible en el Clásico Mundial

"A todos los periodistas de otras nacionalidades. Mi nombre es Omar López, tengo 29 años trabajando en béisbol. No trabajo en política ni fui a la universidad para estudiar diplomacia ni nada que ver con política. No estoy enchufado con nadie, sólo estoy enchufado con mi familia. Así que corran la voz, no voy a contestar ninguna pregunta sobre política", dijo López en rueda de prensa.

Cabe recordar que Venezuela vive momentos decisivos en la política del país tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos, que quiere una transición pacífica en la cual no tenga que haber vidas perdidas o una guerra civil en el territorio. Actualmente, Delcy Rodríguez en la presidenta encargada de Venezuela, para muchos una designación ilegitima al ser ella parte del régimen de Maduro.

Manager venezolano Omar López inicia conferencia advirtiendo que no responderá preguntas sobre política de su país pic.twitter.com/EBKjPwara4 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) March 7, 2026

Venezuela está jugando la fase de grupos del Clásico Mundial en el IoanDepot park de Miami, donde la comunidad venezolana es inmensa. Por ello, los cuestionamientos de varios de los miembros de Venezuela con el régimen venezolano están a la orden del día.

López, por el contrario, dijo en la jornada en la que vencieron a Países Bajos 6-2 que el equipo está enfocado, viendo más hacia los "hombres" que a los "nombres" que tiene el grupo.

“Lo que pasa es que no son nombres, y ustedes esperan nombres”, comentó López. “Y se lo vamos a demostrar a toda Venezuela, que no necesitas tener nombres para poder llegar a lo más lejos en este negocio”.

“Se ha hablado mucho de que nuestra debilidad era el pitcheo, de que quizás no teníamos los grandes nombres de otras selecciones en el bullpen”, continuó. “Pero hoy quedó demostrado que lo que tenemos son hombres con agallas. Entraron, atacaron la zona, obligaron a batear rodados y no le tuvieron miedo a una alineación peligrosa. No necesitas tener nombres rimbombantes para sacar los outs en este torneo”.

