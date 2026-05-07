Manager de Yankees anuncia la fecha del debut de Carlos Rodón en la temporada de 2026

Carlos Rodón está listo para volver a la rotación de los New York Yankees. Tras cumplir sus juegos de asignación en ligas menores, el zurdo se recuperó de una cirugía en el codo realizada en octubre de 2025 y su vuelta ilusiona al equipo del Bronx.

Lo positivo para el conjunto dirigido por Aaron Boone es que Rodón ya tiene fecha de regreso. Se espera que sea el abridor del domingo ante los Milwaukee Brewers, saliendo de una larga etapa en la lista de lesionados, según informó Bryan Hoch de MLB.com.

Rodón viene de lanzar el martes en Triple A, aunque el resultado no fue positivo. Con el Scranton/Wilkes-Barre, sucursal de los Yankees, el zurdo trabajó 6.1 entradas y recibió castigo de 6 carreras, permitiendo 2 jonrones y otorgando dos boletos.

Sin embargo, en términos generales, Rodón se vio bien en las menores. El zurdo realizó tres aperturas de rehabilitación en las sucursales de los Yankees, acumulando 16 ponches con una efectividad de 3.38.

Rodón ocupará el puesto del prospecto boricua Elmer Rodríguez, quien no tuvo buenas salidas en su estreno en las Grandes Ligas. El derecho permitió cinco carreras en sus primeras dos apariciones y Nueva York lo envió de regreso a Triple A para que continúe un plan de trabajo.

¿Cómo le fue a Carlos Rodón en la temporada 2025?

En 2025 alcanzó topes personales en triunfos (18), aperturas (33) e innings lanzados (195.1), dejó efectividad de 3.09 y alcanzó los 200 ponches por segunda vez en su carrera.

Lo más interesante de tener a Rodón en la rotación es que es un lanzador controlado, que maneja muy bien la zona de strike y que acostumbra a dominar a los bateadores de su misma mano.

¿Qué otra adición podría tener la rotación de los Yankees pronto?

Mientras Rodón se prepara para debutar en esta campaña, Gerrit Cole, otrora Cy Young de la Liga Americana, continúa con su proceso de recuperación en ligas menores, después de someterse el año pasado a una cirugía Tommy John.

Gerrit Cole lanzó el martes en Clase A | Patrick Oehler/Poughkeepsie Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Cole lanzó el martes en Clase A y no tuvo buenos resultados. Al derecho lo castigaron con 5 carreras, 7 hits y 2 jonrones, en 4.1 innings lanzados. En total, en su experiencia en las menores en este 2026, tiene una ERA de 5.79 en 18.2 innings.

Esta semana, el manager del equipo, Aaron Boone, declaró que Cole todavía está "un poco lejos" de regresar a la rotación. Se espera que vuelva a principios de junio, pero todo dependerá de su evolución en las menores.

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