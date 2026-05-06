¿Carlos Rodón o Gerrit Cole? ¿Quién regresará primero a la rotación de los Yankees?

Los New York Yankees preparan a dos de sus mejores lanzadores, Carlos Rodón y Gerrit Cole, para sumarse a la rotación del equipo. Sin embargo, hay uno de ellos que ha evolucionado mejor en su recuperación y está listo para ayudar al equipo en la MLB.

Se trata de Rodón, quien está en la fase final de su proceso de rehabilitación, después de someterse a una cirugía en el codo de lanzar durante el mes de octubre del año pasado. El zurdo lanzó este martes en Triple A, aunque no le fue muy bien.

Con el Scranton/Wilkes-Barre, sucursal de los Yankees, el zurdo trabajó 6.1 entradas y recibió castigo de 6 carreras, permitiendo 2 jonrones y otorgando dos boletos. Aunque no fueron números alentadores, antes del partido el plan era que fuera el sustituto del puertorriqueño Elmer Rodríguez en la rotación.

Carlos Rodon's line in what should hopefully be his final rehab start:



6.1 IP, 7 H, 6 R (5 ER), 2 HR, 2 BB, 4 SO, 83 P pic.twitter.com/EGeZahkN3o — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 6, 2026

Antes de la salida del martes, Rodón había tenido dos aperturas en ligas menores este año, con una mejor actuación. En 9.2 entradas había permitido una carrera y su efectividad era de 0.93, con una base por bolas y 12 ponches.

Rodríguez, uno de los principales prospectos de los Yankees, abrió el martes contra los Texas Rangers, en su segunda salida en la MLB. Trabajó 4.2 entradas, con 6 hits, 3 carreras, 4 boletos y 2 ponches en su actuación.

Los Yankees comienzan el viernes una serie de fin de semana ante los Brewers y es probable que Rodón tenga participación con el equipo.

¿Cómo va el proceso de Gerrit Cole para volver a lanzar en la MLB?

El caso de Cole lo han llevado con mayor precaución, después de someterse a una cirugía Tommy John en marzo del año pasado. El diestro también lanzó el martes, pero en Clase A.

Como el caso de su compañero, tampoco le fue bien. Al derecho lo castigaron con 5 carreras, 7 hits y 2 jonrones, en 4.1 innings lanzados. En total, en su experiencia en las menores en este 2026, el ex ganador del Cy Young tiene una ERA de 5.79 en 18.2 innings.

Gerrit Cole's final line in his fourth rehab start:



4.1 IP, 7 H, 5 ER, 2 HR, 0 BB, 4 SO, 69 P pic.twitter.com/kkvR91KHiy — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 5, 2026

Esta semana, el manager del equipo, Aaron Boone, declaró que Cole todavía está "un poco lejos" de regresar a la rotación. Se espera que vuelva a principios de junio, pero todo dependerá de su evolución en las menores.

Los Yankees se ubican en el primer lugar de su división, con récord de 25 victorias y 11 derrotas.

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