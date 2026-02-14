3 campocortos mejores que Anthony Volpe que puede obtener los Yankees en el mercado de cambios

Mientras Anthony Volpe se recupera de una cirugía en el hombro que le obligará a perderse el Opening Day de MLB, se sabe que la gerencia de New York Yankees anda sondeando el mercado en busca de un jugador que se quede en el campocorto.

Volpe viene de una temporada difícil ofensiva y defensivamente y a su regreso de la lesión podrían encontrarse con que no tiene un lugar en el lineup del manager Aaron Boone.

Si los rumores que han estado circulando por semanas en as Grandes Ligas se confirman, la escuadra del Bronx podría conseguir muy pronto un jugador a quien entregarle la posición. Candidatos mejores que Volpe hay varios, incluso con sus organizaciones abiertas a escuchar ofertas de cambio.

1. Corey Seager

Texas Rangers podría negociar a Corey Seager | Jerome Miron-Imagn Images

Seager es el campocorto que le conviene a los Yankees por muchas razones. Es un ganador de 3 Bates de Plata, tiene una Buena defensa y sobre todo está más que probado en playoffs: tiene dos anillos de campeón de Serie Mundial y en ambas ocasiones fue el Más Valioso de la serie. A finales del año pasado el nombre de Seager estuvo sonando como un posible objetivo para el equipo del Bronx, pero en Texas Rangers no están seguros de dejarlo ir todavía.

2. CJ Abrams

Washington Nationals ha recibido ofertas por CJ Abrams | Brett Davis-Imagn Images

En Washington han estado escuchando ofertas por el infielder de 25 años de edad y bateador zurdo que viene de dar 19 jonrones y remolcar 60 carreras en 2025. Y se dice que los Yankees son uno de so equipos interesados en negociar el cambio, pero tienen competencia. Si realmente quieren a CJ Abrams, un All Star que promedia 18 cuadrangulares, 65 impulsadas y 36 bases robadas por campaña, como campocorto de Aaron Boone tendrán que presentar un paquete atractivo.

3. Jacob Wilson

Jacob Wilson se asoma como candidato para los Yankees | Dennis Lee-Imagn Images

Los Athletics le acaban de dar una extensión de contrato de siete años y 70 millones de dólares a Jacob Wilson, pero eso no necesariamente impedirá que los Yankees se queden con él si realmente lo quieren y están dispuestos a pagar el alto precio en retorno que implicaría una negociación de cambio por el infielder de 23 años de edad que fue segundo en la votación para el Novato del Año en la Liga Americana de 2025. Wilson bateó para .311 en la temporada pasada, con 13 vuelacercas y 63 carreras remolcadas y recibió la invitación al Juego de Estrellas.

