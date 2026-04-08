Manager de Yankees explica los siguientes pasos en la recuperación de Gerrit Cole

En los análisis antes del inicio de la temporada de MLB se cernía la duda sobre si los New York Yankees podrían ser un equipo competitivo, sabiendo que les faltaban tres piezas clave de su rotación. Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt tuvieron procedimientos quirúrgicos en distintos momentos de 2025 y en el Bronx tendrían que defenderse sin ellos.

De momento lo llevan mucho mejor de lo imaginado y la rotación del manager Aaron Boone es la mejor del circuito, con efectividad colectiva de 2.14 y WHIP de 0.90, 5 triunfos en 10 partidos y 56 ponches por 12 boletos en 54.2 innings. Por eso en el Bronx esperan tranquilo el regreso de su as.

Cole tuvo una cirugía Tommy John el 11 de marzo de 2025 para reparar un desgarro en el ligamento colateral cubital derecho y se perdió toda esa temporada. En el cronograma está marcada su reincorporación para finales del mes de mayo o principios de junio.

Aaron Boone said Gerrit Cole threw yesterday. If all continues to go well, he’s scheduled to face batters again on Sunday. #Yankees — Gary Phillips (@GaryHPhillips) April 7, 2026

“No vamos a apresurar a Cole para que vuelva, él no se apresurará. Creo que eso es importante, pero lo ha estado haciendo bien”, aclaró Boone en el Spring Training, cuando el derecho de 35 años de edad tuvo sus primeras apariciones tras la operación.

Cole tuvo dos salidas en la primavera, en las que permitió tres hits y una carrera en 2.2 innings de actuación, ponchó a tres rivales y no dio boletos. Dejó efectividad de 3.38, pero más allá de los números, tanto él como el equipo quedaron más que satisfechos de cómo respondió su brazo. Ha seguido trabajando, y el manager ofreció este martes una información importante sobre su progreso.

¿Cuál es el próximo paso con Gerrit Cole?

El lanzador también entendió que era inteligente llevar el proceso de recuperación con calma. “Simplemente estoy haciendo exactamente lo que me han dicho. Cuando me dicen que presione, presiono; cuando me dicen que no, no lo hago. La verdad es que casi no me he desviado de nuestros objetivos”, declaró antes del Opening Day.

Ahora se sabe que Cole hizo algunos lanzamientos el lunes, y que en Nueva York lo monitorean para darle luz verde al próximo paso en el plan de recuperación.

“Aaron Boone dijo que Gerrit Cole lanzó ayer. Si todo sigue bien, está programado para enfrentarse a bateadores nuevamente el domingo”, reportó Gary Phillips, del NY Daily News Sports. De acuerdo con las declaraciones que ofreció el manager en Yankee Stadium el martes, todavía no deciden si Cole lanzará una práctica de bateo en vivo o en una simulación de juego el domingo.

Una vez que regrese, los Yankees tendrán una rotación temible con Cole, Carlos Rodón (que se espera para algún momento del mes de abril), Max Fried y Cam Schlittler. Habrá una batalla por el quinto lugar entre Luis Gil, Will Warren y Ryan Weathers, que llegó en un cambio desde Miami en el receso de temporada.

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