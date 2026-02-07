Manny Machado es nombrado el capitán de República Dominicana en el Clásico Mundial

La República Dominicana comienza a definir su liderazgo de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto que será Manny Machado el encargado de asumir oficialmente la capitanía de la selección.

Así lo adelantó el gerente general del combinado quisqueyano, Nelson Cruz, quien destacó en las plataformas oficiales que la trayectoria, el compromiso y la influencia del antesalista de los San Diego Padres dentro del grupo resultaron factores determinantes para su elección. "Por el tiempo que tiene, el liderazgo que ha demostrado durante todo este proceso y en los últimos años, entendemos que debería ser Manny Machado".

Durante un encuentro con medios y aficionados tras la presentación oficial de los rosters del Clásico, Cruz explicó que la designación se hará formal próximamente, aunque dentro de la Federación Dominicana ya existe consenso sobre el rol que desempeñará el siete veces All Star de MLB.

Entretanto, el conocido como "Ministro dela Defensa" ha sido parte importante de la selección merenguera en ediciones anteriores del WBC, recordando que en 2017 ligço .269 de bateo con un jonrón y dos impulsadas. Seis años después, en 2023, volvió a representar a la nación caribeña dejando promedio de .235 junto a dos cuadrangulares y cuatro remolcadas, reafirmando su compromiso con un país que se tituló en este certamen en 2013.

Nelson Cruz, general manager of the Dominican team, announced that Manny Machado, known as “the Minister of Defense,” will serve as captain of the Dominican Republic for the World Baseball Classic. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/R6eO8S8tHK — Mike Rodriguez (@mikedeportes) February 6, 2026

La designación del ex Baltimore Orioles y Los Angeles Dodgers busca fortalecer el liderazgo interno de un roster que combina experiencia y jerarquía en Grandes Ligas con talento joven a granel. Los dirigidos por el mítico Albert Pujols integran el Grupo D en la mencionada contienda con Israel, Nicaragua, Países Bajos y Venezuela.

La opinión de Manny Machado sobre su capitanía con República Dominicana

El propio Machado se mostró ilusionado con la responsabilidad y la oportunidad de encabezar a Santo Domingo en la búsqueda de un nuevo campeonato.

En declaraciones difundidas a través de las redes sociales de la propia selección, El Ministro expresó su deseo de volver a llevar el cetro a tierras quisqueyanas. "Ojalá que podamos traer otro trofeo. Lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez. Y con el equipo que tenemos, con los jugadores que estamos unidos como nunca, podemos lograr ese sueño, no solamente para nosotros, sino para el país entero".

Asimismo, el dueño de dos Guantes de Oro y tres Bates de Plata en las mayores agradeció el respaldo constante de la afición a lo largo de su carrera y resaltó el orgullo que siente cada vez que representa a su nación en competencias internacionales "Siempre es un honor ponerme el uniforme dominicano".

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol