República Dominicana asegura a Jeremy Peña para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de República Dominicana continúa pegándose la etiqueta como una de las grandes favoritas para el Clásico Mundial de Béisbol en 2026, tras confirmar nuevos nombres de alto perfil en su roster. Luego de que Juan Soto acaparara titulares con su anuncio el domingo por la noche, este lunes se sumó oficialmente otro pelotero de estatus importante: Jeremy Peña.

La Federación Dominicana de Béisbol también informó en sus plataformas oficiales la incorporación de tres lanzadores derechos para fortalecer el bullpen: Albert Abreu, actualmente agente libre en MLB; Huascar Brazobán, de los New York Mets; y Edwin Uceta, de los Tampa Bay Rays. Con dichas adiciones, el conjunto quisqueyano sigue armando una nómina profunda y balanceada de cara a un torneo internacional que ya ganó en 2013.

Peña, campocorto de Houston Astros y Guante de Oro y Novato del Año de la Liga Nacional en 2022, se unirá a un grupo estelar que incluye figuras como el propio Soto, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y Fernando Tatís Jr., entre otros. Dominicana iniciará su camino en el Grupo D del WBC el próximo 6 de marzo, cuando enfrente a Nicaragua en el loanDepot park de Miami.

The 2022 World Series MVP is IN!



Jeremy Peña will represent Team Dominican Republic in the #WorldBaseballClassic 🇩🇴 pic.twitter.com/fMPyuqm5bN — MLB (@MLB) February 2, 2026

El torpedero de 28 años viene de completar una de las mejores temporadas de su carrera con Houston, a raíz de dejar una sólida línea ofensiva de .304/.363/.477, más 17 cuadrangulares, 62 carreras remolcadas y 20 bases robadas, aportando valor tanto con el bate como en las bases.

A pesar de perderse alrededor de un mes de acción por una fractura de costilla, el ganador del MVP de la Serie Mundial, también en 2022 con los siderales, acumuló un WAR de 5.7 en 2025, según FanGraphs, respaldado de igual forma por su consistencia defensiva en la posición 6.

Por otro lado, la experiencia previa de Peña en el Clásico Mundial, recordando que vio acción en dos encuentros en la edición de 2023, suma otro elemento valioso para una novena merenguera que también contará con Geraldo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks, para accionar en plan de torpedero.

Junior Caminero también estará con República Dominicana en el Clásico

ESPN reveló que el ascendente antesalista Junio Caminero será otra de las estrellas de la nación quisqueyana en el venidero Clásico Mundial.

Conocido como "La Máxima", el cañonero de 21 años viene de un enorme curso con los Rays, puesto que ligó 45 jonrones con 110 empujadas, aunado a recibir su primera invitación al Juego de Estrellas.

