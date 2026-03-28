La marca histórica que lograron los Yankees con sus dos blanqueos seguidos a los Giants

El inicio de temporada de los New York Yankees ha dejado una de las historias más llamativas de los primeros días en las mayores, gracias al protagonismo inesperado, entre otros, de Cam Schlittler. Es que hace unas semanas, el derecho arrastraba un contratiempo físico que frenó su preparación primaveral, lo que generó dudas sobre su progresión inmediata dentro del poderoso equipo.

Bajo ese panorama, incluso se llegó a plantear al manager Aaron Boone la posibilidad de gestionar con cautela la carga de trabajo del prometedor abridor durante los primeros días del curso. Sin embargo, el estratega fue tajante ante la prensa en su respuesta, apostando por darle protagonismo a su joya del montículo desde el comienzo: "Prefiero 70 lanzamientos de Cam".

Dicha confianza quedó plenamente justificada el viernes en el Oracle Park, donde los Yankees se impusieron 3-0 a los San Francisco Giants, en una velada en la que Schlittler lució dominante, retirando a ocho bateadores por la vía del ponche en 5.1 entradas. De igual forma, su control resultó sobresaliente al punto de permitir apenas un hit sin conceder base por bolas, con 49 de sus 68 lanzamientos en zona de strike.

Tras la salida de Schlittler, el relevo neoyorquino completó la faena con autoridad, pues Fernando Cruz, Tim Hill, Camilo Doval y David Bednar se combinaron para lanzar 3.2 capítulos sin ceder imparables, asegurando otra blanqueada.

The @Yankees are the first team in MLB history to shut out their opponents 10-0 (or better) while allowing fewer than 5 hits over the first 2 games of a season. pic.twitter.com/jlkiEbEIPG — OptaSTATS (@OptaSTATS) March 27, 2026

Una vez culminó dicho careo, el propio Boone destacó en la web de MLB la importancia del trabajo colectivo de su escuadra. “Llegar a la sexta entrada nos dio una gran ventaja, y luego el bullpen estuvo excepcional. Creo que cada uno hizo un trabajo excelente. Fue una victoria muy importante”.

Pero este arranque histórico no se convirtió en un hecho aislado, dado que la actuación del joven diestro se sumó a la del zurdo Max Fried, quien también comenzó la zafra, el jueves, sin conceder rayitas a los Giants. En consecuencia, la propia página de las mayores informó que es la primera vez desde 2003 que dos abridores de los Yankees inician el curso con presentaciones sin anotaciones, algo que en su momento lograron Roger Clemens y Andy Pettitte.

Asimismo, la empresa especializada en estadísticas OPTA, reportó que los mulos son el primer equipo en la historia de Grandes Ligas en blanquear a sus oponentes 10-0 (o mejor), permitiendo menos de cinco hits en los primeros dos juegos de un ejercicio.

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