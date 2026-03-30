Martín Pérez fue llamado a Grandes Ligas por los Atlanta Braves

Los Atlanta Braves subieron desde Triple A al veterano lanzador venezolano Martín Pérez, quien fue añadido al roster de Grandes Ligas y entró en el puesto que dejó el colombiano Didier Fuentes, quien fue bajado a la categoría de antesala a la MLB.

Pérez, zurdo de 35 años de edad, irá a su decimoquinta temporada en las mayores. Es un lanzador que puede ser utilizado en varios roles, pero a lo largo de su carrera ha sido abridor, aunque en los últimos años también ha sido utilizado como relevista.

El cambio de velocidad es su pitcheo más relevante y es el que lo ha mantenido por tanto tiempo en las Grandes Ligas. Su recta ya no es la de sus primeros años en la liga, pero ha sido un lanzador capaz de depender de sus pitcheos quebrados.

El zurdo viene de lanzar 56 entradas en el 2025, con los Chicago White Sox, con una efectividad de 3.54, con 10 aperturas en 11 salidas. Las lesiones han afectado su carrera en las últimas temporadas, pero sigue siendo una pieza interesante para la rotación de los Bravos en 2026.

Última hora: los Bravos de Atlanta seleccionaron el contrato de Martín Pérez y fue añadido al roster de Grandes Ligas.



El colombiano, Didier Fuentes, fue bajado a AAA.



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La mejor campaña de Pérez fue en 2022, cuando asistió al Juego de Estrellas, después de una magnífica primera mitad de temporada. Al final de esa zafra, el zurdo dejó efectividad de 2.89 en 196.1 entradas lanzadas, con 169 ponches y 69 boletos con los Texas Rangers.

El veterano ha vestido los uniformes de los Rangers, White Sox, Red Sox y Pirates. Representó a Venezuela en el Clásico Mundial de 2023 y en el torneo del 2026 no le fue aprobado el seguro para estar con su selección, equipo que se terminó llevando el campeonato.

Los Bravos se han reforzado bien para 2026 en cuanto a pitcheo se refiere, sobre todo en el relevo, con las adiciones del cubano Raisel Iglesias, el venezolano Robert Suárez y Tyler Kinley.

Walt Weiss buscará llevar a este equipo de los Braves a la postemporada, aunque será un camino difícil en una división muy complicada. La baja de Jurickson Profar, quien fue suspendido por toda la temporada por el uso de sustancias prohibidas, afectó notablemente las posibilidades de Atlanta.

Los Braves afrontaron la primera serie de la temporada y ganaron dos de tres compromisos, ante los Kansas City Royals, uno equipo llamado a competir en la Liga Americana en este 2026.

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