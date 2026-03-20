Mason Miller agradece que no tuvo que enfrentar a Fernando Tatís Jr. en el Clásico Mundial

El reencuentro entre Fernando Tatís Jr. y Mason Miller en los Entrenamientos de Primavera de los San Diego Padres dejó una sensación clara: el finalizado Clásico Mundial de Béisbol se quedó sin un duelo que habría sido de los más electrizantes de dicho certamen.

Ambos peloteros coincidieron el jueves en el clubhouse de los religiosos dentro de su sede primaveral en Peoria, Arizona, donde compartieron impresiones tras sus participaciones en el torneo de países. Sin embargo, la conversación derivó rápidamente hacia el enfrentamiento que nunca llegó a producirse en la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana.

El momento clave ocurrió en la recta final de un encuentro que terminó ganando el Team USA. Es que Tatís Jr. esperaba su turno al bate cuando Miller, desde el montículo, ponchaba a Geraldo Perdomo para sellar la victoria de su selección. Pues de haber cambiado ligeramente el destino, con un lanzamiento fuera de zona en cuenta llena, el escenario habría dado paso a una batalla estelar entre dos de las estrellas jóvenes del Clásico, y de MLB.

Mason Miller on Fernando Tatis Jr. waiting on-deck in the 9th inning of the WBC Semifinal between USA and Dominican Republic:



“Seeing Tati standing on-deck, knowing what he can do and the tournament he was having…definitely grateful I didn’t have to get him.” pic.twitter.com/ikttQmKCFv — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) March 19, 2026

No en vano, el propio cerrador reconoció lo que significaba ese posible careo, aunque admitió cierto alivio por no tener que rivalizar con el dominicano: “Ves a 'Tatís esperando en el círculo, sabiendo de lo que es capaz, sabiendo el torneo que estaba teniendo. Sí, definitivamente me alegro de no haber tenido que enfrentarme a él”, dijo Miller, entre risas, a la web oficial de las mayores.

Asimismo, los dígitos de dichas luminarias en el WBC reflejan el nivel que habrían llevado a ese turno decisivo. El jardinero dominicano firmó una actuación sobresaliente, con promedio de .400 y OPS de 1.238, consolidándose como uno de los bateadores más peligrosos del evento; mientras que el teórico taponero de los Padres fue prácticamente intocable desde el bullpen, dado que lanzó 4.0 entradas sin permitir hits y ponchó a 10 de 14 toleteros.

Eso sí, dentro de la organización de San Diego había cierta tranquilidad de que ese cara a cara no se produjera. El cuerpo técnico valoraba mantener la armonía entre dos piezas clave del equipo, a sabiendas de que la relación entre ambos es muy buena, como quedó demostrado durante su charla distendida en el regreso al campamento de pretemporada.

Fernando Tatís Jr. y Mason Miller sólo se han enfrentado una vez en temporada regular. Fue en 2023, cuando el de San Pedro de Macorís conectó un doble ante el entonces relevista de los Athletics.

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