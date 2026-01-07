Los mejores hoteles cerca del estadio de la Serie del Caribe de 2026

La Serie del Caribe de 2026 convertirá a Zapopan, a las afueras de Guadalajara, y al estado de Jalisco en el epicentro del béisbol durante prácticamente una semana, atrayendo a miles de aficionados provenientes de diversas zonas del continente.

Por tal motivo, elegir un buen hospedaje será clave a fin de disfrutar al máximo de un torneo que reunirá a los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, igual que al monarca y al finalista de la Liga Mexicana del Pacífico. Cinco novenas que batallarán en el Estadio Panamericano de los Charros con el propósito de reinar en el tradicional evento de habla hispana.

Vale acotar que Guadalajara y Zapopan cuentan con una amplia oferta hotelera, al margen de que se recomienda reservar con la mayor antelación posible. En consecuencia, se presentará una lista de cinco alojamientos que destacan debido a varios factores y que pueden servir para los turistas nacionales y extranjeros que deseen atestiguar uno o varios partidos, igual que toda la Serie del Caribe, del 1 al 7 de febrero próximo.

1. One Guadalajara Periferico Norte

Por comodidad y cercanía al estadio, el One Guadalajara Periferico Norte es una de las opciones más valoradas por los aficionados al béisbol, ya que que permite llegar a los juegos en pocos minutos y evitar traslados largos o complicaciones de tráfico. Por si fuera poco, se trata de un recinto moderno, funcional y eficiente, pensado especialmente en viajeros que priorizan la practicidad.



Entre sus principales ventajas se encuentra el desayuno caliente incluido, ideal para comenzar el día con energía antes de una jornada cargada de deporte. A su vez, las habitaciones son cómodas, limpias y bien equipadas, digno de un cuatro estrellas, ofreciendo una excelente relación entre precio y calidad. Es una alternativa perfecta para quienes sólo quieran concentrarse en el torneo y optimizar su tiempo.

2. Hotel Real Zapopan

Este alojamiento está enfocado en los fans que buscan una experiencia integral. En efecto, el Hotel Real Zapopan ofrece un equilibrio entre un ambiente tradicional y comodidades vanguardistas. Ubicado en el corazón del municipio Zapopan, permite combinar el seguimiento de un certamen del calibre de la Serie del Caribe con el disfrute del centro histórico, la gastronomía local y los espacios culturales de la zona.



El confortable albergue cuenta con restaurante propio, bar y servicios de spa, una ventaja importante para relajarse luego de compromisos de pelota intensos o largas jornadas en el parque de los Charros. Por último, su ubicación estratégica facilita el acceso tanto al propio Panamericano como a puntos turísticos clave, convirtiéndolo en una de las mejores elecciones.

3. Real Maestranza Hotel

El Real Maestranza Hotel es un tres estrellas que destaca por su ubicación conveniente y enfoque práctico. Aunque allí no abunda el lujo, ofrece los servicios necesarios para una estancia cómoda durante la justa latinoamericana, con camas bien acondicionadas y atención eficaz.



Igualmente, su cercanía relativa al estadio y a importantes vías de comunicación hacen de este recinto uno bastante atractivo y funcional, sin sacrificar confort ni accesibilidad. En conclusión, es una buena escogencia para grupos de amigos o aficionados que planean pasar gran parte del día entre el béisbol y el turismo.

4. Hotel Casa Zapopan

El Hotel Casa Zapopan se ubica en el centro del municipio que albergará la Serie del Caribe | Norte Photo/GettyImages

El siguiente alojamiento es sinónimo de ahorro y simplicidad para el fanático, dado que está pensado para quienes prefieren invertir su presupuesto en los boletos o abonos del torneo, igual que en comida y recuerdos. Es cierto que posee un ambiente sencillo, pero también lo es que exhibe un estilo retro y funcional.



Situado cerca del hospital ISSSTE y del centro de Zapopan, este hotel ofrece buena accesibilidad a transporte y servicios, mientas que goza de Wi-Fi gratuito y habitaciones limpias, cumpliendo con lo esencial para descansar tras un día lleno de acción. Encaja en los viajeros prácticos que sólo necesitan un lugar cómodo donde dormir.

5. Constanza Lofts

Para quienes prefieren una experiencia diferente, más cercana a un apartamento que a un albergue tradicional, Constanza Lofts es una excelente sugerencia. Este tipo de hospedaje destaca por su limpieza, diseño novedoso y sensación de independencia, muy valorada por parejas, familias pequeñas o estancias prolongadas.



Suele ofrecer precios competitivos si se reserva con anticipación, transformándose en una buena alternativa para disfrutar de la Serie del Caribe de 2026. Además, brinda mayor flexibilidad en horarios y espacios, tal y como buscan los seguidores del deporte del bate y la pelota.