Mejores sitios para apostar en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

De cara a su sexta edición, del 4 al 17 de marzo, el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 pinta para convertirse en una verdadera fiesta del deporte universal.

Es que la venidera justa congregará a las principales selecciones del mundo, muchas de ellas integradas por figuras estelares de MLB y de otros circuitos profesionales de relevancia.

Pues todo apunta a que el WBC 2026 ofrecerá un espectáculo de alto nivel, con una enorme concentración de talento global y la posibilidad de conocer nuevas sorpresas, tanto individuales como colectivas en un escenario de máxima presión.

De ese modo, existen varios sitios en línea que ofrecen bonos competitivos, variedad de mercados y herramientas útiles que enriquecerán la experiencia y darán la oportunidad de multiplicar ganancias en el citado Clásico Mundial. Desde plataformas con gigantescos bonos de bienvenida hasta opciones con promociones innovadoras y profundas, elegir bien puede marcar la diferencia en apuestas durante el mediático certamen del bate y el guante.

5. Fanatics Sportsbook

Dominicana, con estrellas como Manny Machado, paga bien en algunos mercados del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 | Al Bello/GettyImages

Esta compañía online crece vertiginosamente, cortesía de bonos que pueden llegar a ser muy atractivos, sobre todo para eventos de temporada o de ganadores de torneos cortos como el WBC. Ofertas que pueden incluir hasta 2.000 dólares en FanCash a través de movimientos sin riesgo o reembolsos en caso de perder.



Asimismo, Fanatics otorga buena cobertura de béisbol con prop bets interesantes, junto a un FanCash que también permite usar recompensas para nuevas jugadas o incluso intercambiarlas en algunos mercados. Es especialmente interesante para quienes desean bonos flexibles y posibilidad de remuneración adicional.

4. BetMGM

BetMGM es otra plataforma destacada que combina promociones robustas y variedad de jugadas, mientras que pone a disposición de los usuarios un deposit match o devolución de la primera apuesta hasta $1.500 en bonus bets si ésta se pierde.



Por otro lado, BetMGM exhibe un amplio catálogo para el Clásico Mundial que incluye jugadas en vivo, prop bets, totales y futuros, acompañado de

un programa de lealtad y ofertas periódicas para clientes activos. Sin dudas, es perfecto para los que valoran bonos altos y premios continuos.

3. FanDuel

FanDuel vive un auge en Norteamérica (sumando México) debido a sus cuotas competitivas y mercados creativos, en especial en deportes populares en la citada región, tal es el caso del béisbol (Major League o la LMP).



De igual forma, cuenta con promociones como “juega 5 dólares y recibe hasta 300 en apuestas gratis si tu jugada gana”. Al margen de disponer de una cobertura profunda del WBC y MLB con same-game parlays y múltiples oportunidades de prop bets, la casa en cuestión luce tan funcional que proporciona herramientas para construir combinadas y retirar (cash out) tempranamente.

2. DraftKings

Otra plataforma popular en Estados Unidos y que ofrece buenos incentivos para nuevos usuarios. A menudo tiene ofertas del tipo “apuesta $5 y recibe hasta $300 en bonos”, independientemente de si ganas, al tiempo de contar con amplias alternativas en el deporte del bate y el guante con prop bets, totales alternativos y futuros, que son perfectas para eventos del calibre del Clásico Mundial.



Mientras tanto, la aplicación móvil de DraftKIngs está bien valorada, lo que facilita arriesgar en cualquier momento del torneo, sin contar con que lanza

promociones periódicas relacionadas con citas especiales en las principales disciplinas. En conclusión, esta casa se antoja como una gran opción para quien desee bonos altos con una interfaz móvil optimizada.

1. Bet365

Estados Unidos también encabeza las apuestas en Bet365 para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 | Gene Wang - Capture At Media/GettyImages

Quizás el sitio en línea más reconocido y utilizado en el hemisferio occidental, y que resalta a raíz de su extensa cobertura de deportes, mercados amplios y herramientas en vivo. Asimismo, suele otorgar bonos tipo Bet & Get, el cual invita a apostar una pequeña cantidad y recibir créditos de apuesta a menudo hasta de 100 dólares o similar, dependiendo del país.



Ideal para apostadores que buscan variantes, profundidad de mercados y promociones sólidas, de la mano de una Interfaz intuitiva, streaming en directo y posibilidades avanzadas como Early Payout.

