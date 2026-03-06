El mensaje de Fernando Tatís Jr. a Jeremy Peña tras su baja por lesión del Clásico Mundial

El ambiente dentro de la selección de República Dominicana previo a su debut en el Clásico Mundial de Béisbol combinaba entusiasmo, jolgorio y altas expectativas. Así lo ratificó Fernando Tatis Jr., aunado a destacar la energía que rodea al equipo, aunque también reconoció que la lesión de su compañero Jeremy Peña ha generó lamentos.

En efecto, el estelar jardinero de los San Diego Padres no negó el gran ambiente que se vive dentro del clubhouse de su escuadra nacional, ni tampoco el compromiso que sienten los peloteros de ofrecer un espectáculo a la afición que sigue con pasión este torneo.

El roster de Dominicana reúne a varias de las luminarias más importantes del béisbol actual, por lo que El Niño considera que su selección tiene la responsabilidad de corresponder al apoyo de los fans con un juego dinámico y competitivo. “El país se merece un show de nuestra parte, especialmente con la calidad de peloteros que tenemos en el terreno”, señaló el de San Pedro de Macorís a Listín Diario.

Quien en los últimos años ha ampliado su rol defensivo en MLB, pasando del campocorto al bosque derecho, también resaltó la mentalidad con la que Dominicana afrontará cada compromiso del campeonato. “Estamos preparados. Cada rival merece lo mejor de nosotros y vamos a dar nuestro mejor juego contra cada equipo”, afirmó.

#BéisbolListín | Fernando Tatis Jr. se refirió a la salida de Jeremy Peña del equipo dominicano en el Mundial de Béisbol y dijo que espera que tenga pronta recuperación.#ListínDiario pic.twitter.com/55l28bzktT — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 5, 2026

República Dominicana compite en el Grupo D del WBC, cuya sede es el loanDepot park de Miami. Con uno de los rosters de mayor talento de la justa, los merengueros enfrentarán en la primera ronda a Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.

Sin embargo, el optimismo del grupo se ha visto parcialmente afectado por la situación de un Peña que sufrió una fractura en el dedo de su mano que lo dejó fuera de la cita. Es que el torpedero de 28 años, proyectado como titular en dicha posición junto con Geraldo Perdomo, era considerado una pieza clave para el dirigente Albert Pujols.

Por consiguiente, Tatís Jr. apoyó públicamente al MVP de la Serie Mundial de 2022 con Houston Astros y dejó claro que la selección espera verlo recuperado lo antes posible. “Deseándole lo mejor a nuestro compañero, especialmente salud. Ojalá tenga una recuperación rápida para tenerlo aquí de vuelta con nosotros”, comentó el cañonero de los Padres.

A pesar de este contratiempo, Quisqueya mantiene intacta su motivación para competir en el Clásico Mundial, respaldado por la calidad de la nómina y el entusiasmo de una fanaticada que espera ver a su nación brillar nuevamente en el escenario de máxima exigencia.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol