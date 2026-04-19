El mensaje del manager de Mets Carlos Mendoza a los fanáticos tras las 10 derrotas seguidas

Los New York Mets están sumidos en una crisis de 10 derrotas consecutivas que ha hecho que los fanáticos en Queens empiecen a desesperarse. Los metropolitanos son últimos en el Este de la Liga Nacional con marca de 7-14 con un diferencial de carreras de -24 que empieza a revelar los serios problemas de un equipo que se reforzó en la temporada baja para aspirar al título de la Serie Mundial.

Por ello, el manager venezolano Carlos Mendoza entiende que los fanáticos de los Mets estén molestos, prometiendo que trabajarán para salir de la mala racha y esperando el pronto regreso de Juan Soto.

"Tienen todo el derecho a estar molestos y frustrados. A ellos les importa, tal como nos importa a nosotros. Aquí nos importa. Queremos ganar tanto como ellos. Pero, una vez más, de poco sirve lo que pueda decir ahora, porque lo que tenemos que hacer es salir ahí fuera y demostrarlo", dijo Mendoza después de caer 4-2 ante los Chicago Cubs.

"Entiendo cómo se sienten. Yo también estaría molesto si fuera un aficionado. Yo estoy molesto. (señala hacia el vestuario). Ellos están cabreados", aseguró.

Carlos Mendoza shared his message to the fans after the Mets' 10th straight loss:



"They have all the right to be pissed and frustrated. They care, just like we do. We care here. We want to win as much as they do. But again, so much I could say here because we've got to go out… pic.twitter.com/BRhnp4fRoI — SNY Mets (@SNY_Mets) April 18, 2026

Esta mala racha es la más larga para Nueva York desde que perdieron 11 partidos consecutivos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2004. Durante esta seguidilla de reveses, han sido superados en el marcador con un balance de 60 carreras a 18.

Los Mets cerrarán este domingo su serie ante los Cachorros antes de medirse a los Minnesota Twins desde el martes. Sin dudas, el bajo rendimiento de Francisco Lindor y la ausencia de Soto han afectado a una alineación que los necesita de urgencia.

¿Despedirán los Mets al manager Carlos Mendoza?

La mala racha de los Mets ha hecho que el puesto de Carlos Mendoza como manager esté en peligro. No obstante, el dueño Steve Cohen y el gerente general del equipo, David Stearns, fueron claros en asegurar que el venezolano está haciendo un buen trabajo y tiene el apoyo del alto mando, al menos por ahora.

“Creo que ‘Mendy’ está haciendo un muy buen trabajo”, dijo Stearns. “Creo que está poniendo a los jugadores en posiciones para tener éxito. Nosotros somos los que tenemos que salir y jugar mejor”.

“No hemos bateado. Y cuando no bateas, puedes parecer estancado. No creo que lo estemos, creo que estamos jugando duro... pero entiendo que cuando no hay acción en las bases o no llega el doble con corredores en posición de anotar, se sienta ese estancamiento”, indicó Stearns.

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