Mets colocan a Luis Robert Jr. en la lista de lesionados: ¿Cuándo volverá a New York?

Si algo más necesitaban los New York Mets para confirmar que este inicio de temporada ha sido un completo desastre, la noticia de la lesión de Luis Robert Jr., quien fue inscrito en la lista de lesionados, es el argumento que faltaba.

"Los Mets colocarán hoy a Luis Robert Jr. en la lista de lesionados, informa una fuente a ESPN. Robert ha estado lidiando con rigidez en la espalda y ayer se sometió a una resonancia magnética", dijo el reportero de ESPN, Jorge Castillo.

Robert Jr. no apareció en la alineación de los metropolitanos el miércoles, en la derrota 14-2 ante los Washington Nationals, un resultado que alargó la crisis del equipo dirigido por Carlos Mendoza.

"No mejoró mucho después del tratamiento de ayer, así que se está haciendo una resonancia magnética en este momento para ver a qué nos enfrentamos", comentó el manager Carlos Mendoza antes del compromiso. "Tenemos que esperar a ver qué dice la resonancia y cuál es el plan de ataque, si necesitamos ponerlo en la lista de lesionados (IL) o si seguirá día a día. Pero por eso lo estamos revisando".

The Mets are placing Luis Robert Jr. on the injured list today, a source tells ESPN. Robert has been dealing with back tightness. He underwent an MRI yesterday.@chelsea_janes was on it. — Jorge Castillo (@jorgecastillo) April 30, 2026

La lesión agrava un poco más el presente de Robert Jr., quien no vive una buena racha. El cubano tiene de 38-5 (.132) en sus últimos 10 juegos desde el 13 de abril, tras batear .298 con 12 boletos y un OPS de .866 en sus primeros 14 encuentros.

En total, con el uniforme de los Mets, el toletero cubano de 28 años batea para .224 de average con dos jonrones y ocho impulsadas. Los metropolitanos no han anunciado una posible fecha de regreso para el toletero.

En las últimas dos temporadas, Robert Jr. apenas ha podido estar en el campo en 210 encuentros, con los Chicago White Sox, su anterior equipo. "Cada vez que envías a alguien a una resonancia magnética, siempre te preocupas. Pero dado el historial de Luis en los últimos años y el hecho de que estamos tratando de conocer al jugador y su personalidad, esto es lo que tenemos por ahora", dijo el venezolano Mendoza.

Los Mets asumieron el resto del contrato de Robert con los White Sox. El jugador ganará 20 millones de dólares en 2026, y el acuerdo incluye una opción del club por $20 millones (o una cláusula de rescisión de $2 millones) para 2027.

Robert Jr. se une a la larga lista de jugadores de los Mets que han sido incluidos en la lista de lesionados, entre los que han estado estrellas del calibre de Juan Soto, Jorge Polanco y Francisco Lindor.

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