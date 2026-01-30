Mets firman a histórico catcher de Los Angeles Dodgers para la temporada de 2026

Los New York Mets estaban buscando profundidad en la posición de receptor y firmaron al veterano Austin Barnes, histórico receptor que hizo carrera con Los Angeles Dodgers y ahora podría ponerse por primera vez un uniforme diferente al de los californianos en su carrera.

Después de apenas disputar 13 compromisos en 2025, el careta de 36 años de edad se convirtió en agente libre y firmó un acuerdo de ligas menores con los Mets. Aunque tendrá que ganarse un puesto en los campos de entrenamiento, siempre es bueno contar con la experiencia de un jugador que tiene 11 temporadas de recorrido en las mayores.

Comenzó su carrera en 2015, cuando debutó en la MLB con 25 años de edad. Ha sido receptor suplente la mayor parte de su carrera, pero eso no quita lo valioso que ha sido para el equipo californiano.

En su carrera, Barnes tiene promedio de .223, con 35 jonrones y 162 carreras remolcadas, con 196 boletos y 391 ponches. Se ha caracterizado por ser más un jugador de características defensivas que por su ofensiva.

El año pasado fue dejado libre por los Dodgers y no pudo ser parte del equipo que se coronó en siete juegos en la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays. Después firmó un contrato de ligas menores con los San Francisco Giants, pero no pudo subir al equipo grande.

Estuvo en 13 compromisos en el sistema de ligas menores de San Francisco, sin números vistosos y también fue dejado libre, el pasado 1 de agosto. Ahora tendrá que demostrar que sus habilidades defensivas siguen intactas y guiar a receptores jóvenes de la franquicia, como es el caso de Francisco Álvarez.

Barnes también llega al equipo de Queens junto con el veterano relevista Craig Kimbrel, quien también firmó un contrato de ligas menores con la franquicia metropolitana. Es uno de los cerradores activos con más salvados en la historia, pero al igual que Barnes, se tendrá que ganar un puesto en los campos de entrenamiento.

El veterano derecho disputó apenas 14 encuentros en 2025, con efectividad de 2.25 en 12 innings lanzados, con los Houston Astros y los Atlanta Braves. Ponchó a 17 bateadores, con 10 hits permitidos y siete boletos.

Los Mets han sido un equipo que se ha movido mucho en esta temporada muerta, con adiciones como las de Bo Bichette, Jorge Polanco, Luis Robert Jr. y Freddy Peralta.

