Mets firman al jardinero Tommy Pham como seguro de vida en la temporada 2026

Los New York Mets siguen haciendo movimientos de cara a una temporada de reivindicación para la organización, y este jueves, a horas antes de su partido inaugural de la campaña de 2026 ante los Pittsburgh Pirates, anunciaron la firma del experimentado jardinero Tommy Pham, quien comenzará en las ligas menores antes de recibir el llamado del manager Carlos Mendoza.

El periodista Jorge Castillo informó que la directiva de los metropolitanos le extendió a Pham un contrato de ligas menores que le permitirá mantenerse activo de cara a su regreso a las mayores durante el mes de abril, siempre y cuando el equipo lo necesite. El jardinero ganará un prorrateado de $2.25 millones si es ascendido al roster de 40.

Pham estuvo en la temporada de 2025 con los Pirates, dejando promedios ofensivos de .245/.330/.370 con 17 dobles, un triple, 10 jonrones y 52 carreras remolcadas. Se espera que su experiencia y decente rendimiento le permita colarse en el equipo grande de los Mets en las próximas semanas.

Cabe recordar que los Mets tendrán como sus jardineros titulares en el Opening Day de 2026 a la estrella Juan Soto en el bosque izquierdo -su nueva posición-, a Luis Robert Jr. como defensor de la pradera central y al prospecto sensación Carson Benge como jardinero derecho.

Pham's base salary would be $2.25 million if he's called up to the majors with another $850K in possible performance bonuses. He has an April 25 opt-out. https://t.co/ZAnPHUt7wr — Jorge Castillo (@jorgecastillo) March 26, 2026

Para los Mets reforzar los jardines será una prioridad durante toda la campaña, ya que en el receso vieron partir a Brandon Nimmo a los Texas Rangers en el cambio por Marcus Semien; Starling Marte firmó con los Kansas City Royals, Drew Gilbert ahora forma parte de los San Francisco Giants, y Jett Williams terminó en las filas de los Milwaukee Brewers en el cambio por Freddy Peralta.

Sin embargo, el manager Carlos Mendoza tendrá a Tyrone Taylor como su cuarto jardinero, amén de tener la posibilidad de colocar a Brett Baty en el jardín izquierdo si realmente lo necesita.

Pham, por su parte, ya tiene 12 años en las mayores, vistiendo las camisetas de los Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Rays de Tampa Bay, Piratas, Rojos de Cincinnati, Mets, Medias Blancas de Chicago, Medias Rojas de Boston, Cascabeles de Arizona y Reales de Kansas City. Tiene promedios vitalicios de .256/.344/.422 con 149 cuadrangulares y 522 carreras remolcadas.

"Traer a Tommy de vuelta fue una decisión fácil para nosotros en términos de profundidad. Todos conocemos su ética de trabajo y la intensidad con la que juega. En una temporada de 162 juegos, necesitas veteranos que sepan lo que es batear en situaciones de apremio en Nueva York. Él estará en Syracuse inicialmente para recuperar el ritmo de juego, pero esperamos que sea una pieza clave pronto", dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns.

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