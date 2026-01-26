Mets refuerzan su bullpen con la firma del experimentado relevista Craig Kimbrel

Craig Kimbrel firmó un contrato de ligas menores con los New York Mets y el veterano buscará en los campos de entrenamiento convencer al equipo de que todavía puede ser eficaz en las Grandes Ligas, después de apenas participar en 14 encuentros en la temporada pasada.

A sus 37 años de edad, Kimbrel, que tiene 440 juegos salvados en su carrera, buscará la opción de sumarse al bullpen del manager Carlos Mendoza, ya que el puesto de cerrador está reservado para el ex relevista de los Yankees, Devin Williams, una de las flamantes contrataciones de los Mets para la campaña 2026 de la MLB.

El contrato que firmó Kimbrel incluye la invitación al campo de entrenamiento. Su desempeño en los juegos de exhibición será clave para determinar si está listo para unirse al bullpen del equipo en el Opening Day, aunque en lo poco que trabajó el año pasado dejó buenas sensaciones.

En los 14 encuentros que disputó en 2025, el derecho dejó efectividad de 2.25 en 12 innings lanzados, con los Houston Astros y los Atlanta Braves. Ponchó a 17 bateadores, con 10 hits permitidos y siete boletos.

Kimbrel también estuvo en la organización de los Texas Rangers, pero no tuvo apariciones en Grandes Ligas antes de ser cambiado. Su recta sigue siendo potente y sus envíos quebrados hacen abanicar mucho a los contrarios, algo que le ayudará a ganarse el puesto con los Mets.

Los Mets se han movido con fuerza en esta temporada muerta, después de dejar ir a una de las estrellas del equipo en los últimos años, Pete Alonso. Se han recuperado con las firmas de Bo Bichette, Jorge Polanco y Luis Robert Jr., además del lanzador Freddy Peralta, quien se sumará a la rotación del manager Mendoza.

Kimbrel es uno de los relevistas más laureados de la historia, siendo el quinto cerrador con más juegos salvados en su carrera. Tiene nueve apariciones en Juego de Estrellas y una efectividad de por vida de 2.58, en 19 temporadas en MLB.

Comenzó su carrera en 2010 con Atlanta, equipo en el que se convirtió en figura en sus primeras cinco temporadas en las mayores. Luego ha pasado por clubes como los San Diego Padres, Boston Red Sox, Chicago Cubs, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Philadelphia Phillies, Atlanta Braves y Houston Astros.

Uno de los factores del juego en el que fallaron los Mets en 2025 fue el bullpen, algo que están ajustando para la temporada 2026.

