Mets suman a Tommy Pham al roster de MLB para la serie contra Los Angeles Dodgers

Los New York Mets han decidido llamar desde ligas menores al veterano Tommy Pham para unirse al equipo en la serie contra Los Angeles Dodgers. Ante la epidemia de lesiones que ha sufrido el conjunto de Queens en este inicio de temporada, la incorporación de Pham le da la oportunidad al equipo de tener estabilidad en los jardines.

Pham, quien comenzó en las ligas menores antes de recibir el llamado del manager Carlos Mendoza, firmó un contrato con el equipo justo unas horas antes del Opening Day de la MLB. Se había mantenido entrenando por su cuenta para estar preparado para la temporada.

Al ser ascendido al roster de 40 del equipo, el veterano ganará $2.25 millones. En el 2025 estuvo con los Pittsburgh Pirates, con una línea ofensiva de .245/.330/.370 con 17 dobles, un triple, 10 jonrones y 52 carreras remolcadas.

Los Mets tuvieron mucho movimiento previo a esta temporada, dejando un vacío en lo que respecta a los jugadores suplentes para los jardines. Brandon Nimmo se marchó a los Texas Rangers en el cambio por Marcus Semien; Starling Marte firmó con los Kansas City Royals, Drew Gilbert ahora forma parte de los San Francisco Giants, y Jett Williams terminó en las filas de los Milwaukee Brewers en el cambio por Freddy Peralta.

The Mets are calling up Tommy Pham to meet them in Los Angeles for their upcoming series against the Dodgers, per @WillSammon pic.twitter.com/YuPiUkZwOP — SNY Mets (@SNY_Mets) April 13, 2026

En su carrera de 12 años en las Grandes Ligas, Pham tiene promedios vitalicios de .256/.344/.422 con 149 cuadrangulares y 522 carreras remolcadas. Es un pelotero que ya estuvo en el 2023 con los metropolitanos.

En su carrera, Pham ha defendido los colores de los St. Louis Cardinals, Tampa Bay Rays, Cincinnati Red, New York Mets, Chicago White Sox, Boston Red Sox, Arizona Diamondbacks y Kansas City Royals.

¿Cómo le fue a Pham en ligas menores antes de subir a Grandes Ligas?

Pham, de 38 años de edad, estuvo con St. Lucie, sucursal Clase A de los Mets y participó en 5 encuentros. En la categoría de novatos dejó .167 de promedio, con apenas 2 hits, un doble y una carrera remolcada.

Ante la lesión de Juan Soto, los Mets necesitaban respaldo para los jardines. Aunque quizás no está en un buen momento con el madero, debido a que no estuvo en los campamentos primaverales, los metropolitanos necesitaban su ayuda en las Grandes Ligas.

La última vez que Pham estuvo en las menores fue en 2023, en Triple A, en su etapa con los Chicago White Sox.

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