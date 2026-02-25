México anuncia al sustituto de Ramón Urías en el Clásico Mundial 2026

Ramón Urías quedó fuera del roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de que la Comisión de Selecciones Nacionales de dicho país anunciara la baja del propio infielder.

Según ESPN, la decisión se produce apenas días después de que Urías concretara su firma con St. Louis Cardinals, con quien el jugador de cuadro pactó no participar en el certamen de selecciones ya que su principal objetivo es enfocarse plenamente en su proceso de adaptación a su nuevo equipo y sumar la mayor cantidad de entrenamientos posibles tanto en la segunda como en la tercera base durante la primavera, dado que son posiciones en las que podría ver acción en la temporada regular.

La ausencia en el Clásico Mundial de parte del pelotero de seis cursos de experiencia en MLB resulta llamativa debido a que, a pesar de su trayectoria en el béisbol mexicano, nunca ha disputado el venidero torneo de países. El sonorense alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera en 2022, cuando conquistó el Guante de Oro de la Liga Americana en la antesala de los Baltimore Orioles, reconocimiento que consolidó su reputación como un sólido jugador defensivo.

Por su parte, el lugar de Urías en México será ocupado por el joven Nacho Álvarez Jr., quien tendrá así la oportunidad de disputar su primer evento internacional con la selección azteca, siendo un talento de "apenas" 22 años de edad.

Cambios en la Selección Mexicana de Béisbol a días del Clásico Mundial de Béisbol 🇲🇽🥊



Ramón Urías deja a la novena mexicana y toma su lugar Nacho Alvarez Jr.



Urías, recién firmado con los Cardinals, se quedará en el Spring Training con St Louis, donde "buscará adaptarse a su… pic.twitter.com/i3WLyzrT2e — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 24, 2026

Álvarez Jr. posee experiencia reciente en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves, pues debutó en la elitista competición el 22 de julio de 2024 y participó en ocho encuentros con el conjunto principal en dicho ejercicio, previo a disfrutar de mayor continuidad en 2025, al aparecer en 58 desafíos en los que registró .234 de bateo con .296 de OBP, dos cuadrangulares y 15 carreras empujadas.

Aunado a su recorrido en MLB, el nacido en California suma cuatro campañas en las sucursales de Atlanta, donde ha mostrado consistencia ofensiva, cortesía de de .281 de average y 50 bases robadas en 278 compromisos. Su perfil versátil, desempeñándose principalmente en segunda y tercera, le brinda alternativas interesantes al cuerpo técnico mexicano en una cita en la cual empezará compartiendo el Grupo B con Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia.

Con este movimiento, la escuadra nacional que timonea Benjamín Gil apuesta por juventud y proyección, mientras Urías enfoca sus esfuerzos en consolidarse en su nueva etapa en St. Louis.

