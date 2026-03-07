México hace cambio de última hora en el roster del Clásico Mundial

Mateo Gil se sumó al equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol para sustituir a su compañero Luis Urías, quien se lesionó en el compromiso amistoso que su selección hizo ante Los Angeles Dodgers previó al inicio del torneo de selecciones.

México logró su primera victoria este viernes al doblegar a Gran Bretaña con pizarra 8 carreras por 2, en lo que significó la primera vez que la escuadra azteca consigue una victoria en su primer partido del torneo.

“La Selección Mexicana de Beisbol informa que Luis Urías baja del roster de la Selección Mexicana de Beisbol para la primera ronda del evento por una molestia que sintió en el juego de preparación contra los Dodgers de Los Angeles el pasado miércoles. Al ser un torneo corto, se determinó que no se le podía someter a una gran exigencia física, por lo que se tomó la decisión de separarlo del roster. Su lugar será ocupado por el también infielder Mateo Gil”, escribió el equipo en un comunicado.

Urías, veterano de 8 temporadas en las Grandes Ligas, viene de participar en 96 compromisos con los Athletics en la campaña pasada de la MLB. Ahora se incorporará de nuevo a los entrenamientos de su equipo para prepararse para la temporada y tratar la lesión.

Mateo Gil practicando con el equipo mexicano 🇲🇽. Luis Urías se lesionó en el juego de práctica ante los Dodgers y ha salido del roster. Mateo toma su lugar. pic.twitter.com/XZhC0Tglw6 — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) March 6, 2026

Gil viene de jugar con Jalisco en la LMB de su país y tiene experiencia en varias ligas independientes, pero todavía no ha podido debutar en las Grandes Ligas.

“Es un gran honor, me siento mal por “Wicho” (Luis Urías), él merece estar aquí, lo hizo muy bien en el Clásico pasado, espero que esté bien; yo vine preparado en caso de que algo pasara y voy a aprovechar la oportunidad; estoy listo para jugar, donde sea que me necesiten, corriendo, defendiendo o bateando, voy a ser un buen compañero de equipo y dar lo mejor", declaró Gil a los medios que cubren a la selección mexicana.

Gil viene de un buen año en la liga invernal de su país, con los con Charros de Jalisco, con los que ligó para .305 con 61 hits, dos cuadrangulares, 29 carreras producidas y 32 anotadas en 58 juegos disputados.

México es dirigido por Benjamín Gil y se ubican en el Grupo B, con Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Brasil. Vienen de disputar las semifinales del evento en 2023, donde cayeron ante Japón.

