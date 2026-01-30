5 jugadores de Grandes Ligas que estarán en la Serie del Caribe de 2026

La Serie del Caribe 2026 es un torneo que reúne a los campeones de las ligas invernales y muchos peloteros de experiencia en Grandes Ligas participan en el mismo. Este año se jugará en Guadalajara, México, después de que Venezuela no pudiera organizar el evento.

En esta edición participarán dos equipos de México, identificados como Equipo Verde y Equipo Rojo, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. Se jugará desde el domingo 1 de febrero al sábado 7 de febrero en el Estadio Panamericano, que será por segunda vez sede del torneo.

República Dominicana siempre parte como uno de los equipos favoritos para ganar la corona y tienen jugadores de gran recorrido en Grandes Ligas como para ser el equipo a vencer.

República Dominicana será representada por el Escogido, México por los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán ,Puerto Rico por los Cangrejeros de Santurce, y el conjunto invitado de Panamá, Federales de Chiriquí.

Entre todos ellos, hay varios jugadores que vale la pena repasar, por su actualidad en la MLB. Sin embargo, no tomaremos en cuenta a República Dominicana ya que aún no han anunciado su roster oficial para el torneo.

1. Miguel Amaya | Panamá

Amaya disparó 4 jonrones en 2025 con los Cubs | Dan Hamilton-Imagn Images

El receptor es uno de los principales jugadores de Federales de Chiriquí, de Panamá. Tiene experiencia de tres años en las Grandes Ligas, todas con los Chicago Cubs. Después del torneo, se reportará de inmediato a los campos de entrenamiento del equipo, para tratar de ganarse un puesto como receptor suplente. Disputó 28 juegos en la MLB el año pasado, con promedio de .281, con 4 jonrones y 25 carreras remolcadas.

2. Leonardo Jiménez | Panamá

Jiménez es una de las caras ofensivas de Panamá en la Serie del Caribe | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Otro de los panameños que vio acción esta año en las Grandes Ligas. Estuvo con los Toronto Blue Jays, disputando 18 juegos, con poco que resaltar de su ofensiva. Dejó un promedio de .069, con 2 hits en 29 turnos al bate. Debutó en la MLB en el 2024 y como el caso de su compañero Amaya, se reportará a los campos de entrenamiento después de finalizada la Serie del Caribe.

3. Emmanuel Rivera | Puerto Rico

Rivera tuvo una breve actuación con los Orioles en el 2025 | Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

Emmanuel Rivera estará con los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en la Serie del Caribe. El infielder de 29 años de edad viene de disputar 42 compromisos con los Baltimore Orioles en la pasada campaña de las Grandes Ligas. Bateó para .250, sin jonrones y 13 carreras remolcadas en 120 turnos al bate. Su experiencia será clave para el equipo boricua.

4. Estevan Florial | México

Estevan Florial participó por última vez en MLB en el 2024 | Kevin Jairaj-Imagn Images

Aunque no pudo actuar en Grandes Ligas en el 2025, el dominicano que representará a México en la Serie del Caribe tiene un gran recorrido reciente en las mayores. Tiene cuatro temporadas de experiencia con los Yankees en la MLB y en 2024 tuvo una breve participación con los Cleveland Guardians. Tiene promedio vitalicio de .192, con 4 jonrones y 22 carreras remolcadas en 84 juegos disputados en su carrera. Actuará con el equipo de Tomateros de Culiacán.

5. Christian Vázquez | Puerto Rico

Christian Vázquez tiene 11 años de experiencia en la MLB | Matt Blewett-Imagn Images

El curtido receptor boricua es una de las caras conocidas del equipo dirigido por Omar López para la Serie del Caribe. Viene de jugar 65 compromisos con los Minnesota Twins en 2025, gracias a su buena defensa, que le ha dado trabajo por 11 temporadas en la MLB. Viene de batear para .189, con 3 jonrones y 14 carreras impulsadas en 190 turnos al bate en la pasada campaña.

Más contenido de la Serie del Caribe