México vs. Puerto Rico: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Muchos analistas de MLB se preguntaban si esta sería la última oportunidad para el núcleo fuerte de Puerto Rico de llevarse la corona en el Clásico Mundial de Béisbol, un título que vieron escaparse en dos finales consecutivas.

Pero la discusión se quedó sin sentido cuando el seguro no aprobó la participación de Carlos Correa y el capitán Francisco Lindor y además se supo de la suspensión de Javier Báez. Tratan de darse aliento pensando en que se les presenta la oportunidad de dar impulso a sus talentos emergentes, como Heliot Ramos, pero no tienen -en el papel- la fuerza suficiente para ir por el campeonato.

México también tendrá ausencias importantes, como la de Isaac Paredes, pero parece contar con argumentos inspiradores: su tercer lugar de la edición pasada contra todo pronóstico, la presencia de Alejandro Kirk en sus filas y sobre todo el carácter de su manager Benji Gil, que asegura: “Ahora me preguntan quién va a ser campeón, yo creo que vamos a ser nosotros”.

Receptor: Alejandro Kirk vs. Martín Maldonado

La veteranía de Maldonado y su maestría manejando el pitcheo no están en duda, a pesar de que con 39 años de edad estará viviendo su última experiencia como jugador activo. Pero Kirk llega en su mejor momento, después de una campaña en la que bateó para .282/.348/.421, con OPS de .769, 15 jonrones, 18 dobles y 76 remolcadas en la temporada regular. Es un ganador del Bate de Plata y estuvo en su segundo Juego de Estrellas.



Ventaja: México

Primera base: Rowdy Téllez vs. Emmanuel Rivera

Téllez tiene experiencia en este torneo y más poder, aunque no juega a diario en Grandes Ligas, y sumó 17 jonrones en su paso entre Seattle y Texas en la temporada de 2025. No puede ser superado por Rivera, que ni siquiera tenía un lugar asegurado en el lineup de Puerto Rico y que sólo jugó 42 partidos con Baltimore Orioles en la temporada pasada.



Ventaja: México

Segunda base: Luis Urías vs. Willie Castro

Difícil comparación, porque hablamos de dos jugadores con características muy similares: solventes y versátiles en la defensa del cuadro interior y que no ofrecen mucho en cuanto al aporte ofensivo, sobre en todo en cuanto al poder se refiere. Tal vez Castro tiene una pequeña ventaja siendo bateador ambidiestro.



Ventaja: Empate

Tercera base: Ramón Urías vs. Nolan Arenado

No hay mucho qué decir aquí. Urías es un gran defensor y como su hermano aporta muy poco en la producción, con muy poco poder. Queda por debajo de Arenado aunque el veterano esté viviendo el peor momento de su carrera. Sus 10 Guantes de Oro serían un argumento suficiente, pero también hay que apuntar que con 12 jonrones y 52 remolcadas ya ofrece más peligro con el madero que el mexicano.



Ventaja: Puerto Rico

Campocorto: Nick González vs. Edwin Arroyo

González no es una estrella, y los reportes de los scouts lo distinguen más por sus habilidades defensivas que por sus capacidades en el plato, pero al menos está en Grandes Ligas. En cambio Arroyo, aunque un prospecto bien valorado y con buenas proyecciones en Cincinnati Reds, todavía no debuta en MLB.



Ventaja: México

Jardín izquierdo: Randy Arozarena vs. MJ Meléndez

Meléndez no se ha distinguido por su ofensiva y esa fue la razón que lo tuvo marginado con Kansas City Royals por cuatro años. Tratará de impulsar su carrera con los Mets, pero está destinado a un rol de reserva en Queens. En cambio el cubano nacionalizado mexicano es una de las estrellas de Seattle, alcanzó una marca personal con sus 27 cuadrangulares de 2025 y fue la gran sensación del Clásico en 2023.



Ventaja: México

Jardín central: Alek Thomas vs. Eddie Rosario

Podría terminar siendo una historia completamente diferente, porque Rosario tiene mucha experiencia en Grandes Ligas y ya ha jugado el Clásico con Puerto Rico. Pero en el papel, Thomas luce un peldaño por encima porque su carrera va en ascenso con los Arizona Diamondbacks, con quienes ha dejado buenas métricas defensivas y está empezando a batear.



Ventaja: México

Jardín derecho: Jarren Duran vs. Heliot Ramos

Con 29 años de edad, Duran fue el mejor jardinero izquierdo de 2025 en las Grandes Ligas, lideró los triples en la Liga Americana, conectó más de 40 dobles y remolcó 84 carreras. Ramos tiene poder y en San Francisco siguen esperando su gran explosión, aunque ya tiene dos campañas de al menos 20 dobles y 20 jonrones.



Ventaja: México

Bateador designado: Joey Meneses vs. Christian Vázquez

Vázquez se alternara este rol con la receptoría en auxilio del veterano Maldonado y no se ha caracterizado por tener mucho poder. Meneses sí lo tiene, y también experiencia en el Clásico Mundial, pero no jugó en las Grandes Ligas en la temporada de 2025.



Ventaja: Empate

