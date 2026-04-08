MLB anuncia las suspensiones de la pelea entre Reynaldo López y Jorge Soler

Major League Baseball anunció este miércoles que Reynaldo López y Jorge Soler recibirán 7 juegos de suspensión por la pelea que protagonizaron en el partido del martes entre Los Angeles Angels y los Atlanta Braves.

Ambos jugadores también serán multados con una cantidad de dinero que no fue revelada, pero que afectará a sus salarios de la campaña de 2026. Cabe destacar que ambos peloteros están apelando el castigo de las Grandes Ligas y podrían ver o no reducida la cantidad de partidos en los que estarán fuera de acción.

Este castigo ejemplar de la MLB se da tras los sucesos ocurridos en el partido del martes en la noche, cuando el cubano Soler, quien conectó jonrón en su primer turno y fue golpeado en su segunda aparición al plato, se molestó por un lanzamiento alto y descontrolado de López, quien al notar el reclamo del bateador lo invitó prácticamente a pelear en el montículo.

Una de las imágenes más dramáticas es la de López golpeando en el rostro de Soler con la pelota en la mano. Ambos tiraron golpes en su careo, pero al final sus compañeros hicieron que la pelea no tuviera hechos más graves que lamentar.

Breaking: Reynaldo Lopez and Jorge Soler have each been suspended seven games for their roles in a benches-clearing brawl during Tuesday night's game at Angel Stadium. pic.twitter.com/Bn3BhiY0LU — ESPN (@espn) April 8, 2026

Soler, después del partido, le dijo a MLB.com que lo que hizo que fuera a pelear en la lomita fueron las palabras de López, quien al parecer invitó al cubano a intercambiar golpes.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, aseguró Soler. “Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”, dijo Soler, quien tiene de 23-14 con cinco vuelacercas y tres dobles frente a su excompañero.

López, por su parte, también lamentó lo sucedido, asegurando que jamás intentó golpearlo con sus pitcheos. “Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, dijo López. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

Según el portal de las mayores: "Las suspensiones de López y Soler estaban programadas para entrar en vigencia esta tarde del miércoles, cuando los clubes se enfrentaban en el último choque de una serie de tres juegos. Sin embargo, tanto López como Soler ha optado por apelar. Así que el castigo se postergará hasta que el proceso se complete".

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