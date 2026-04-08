MLB en vivo online: Cómo ver Athletics vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Amed Rosario aprovechó al máximo la oportunidad que le dieron los New York Yankees y fue el gran héroe de la remontada ante los Athletics que le dio a su equipo un triunfo con el que se aseguraron de ganar cada una de las series que han disputado en esta temporada de MLB.

Rosario jugó por el aletargado Ryan McMahon y conectó dos cuadrangulares para que la escuadra del Bronx sumara su octava victoria en 10 juegos y se consolidara como líderes de la División Este de la Liga Americana. Los Athletics comparten el sótano en el Oeste.

Este miércoles se jugará el último partido de la serie en Nueva York y habrá un duelo de abridores derecho. Los Athletics pondrán sobre la lomita a un veterano que conoce muy bien a los neoyorquinos: el dominicano Luis Severino (0-1, 6.48 efectividad, 10 ponches). El orden en la rotación de Aaron Boone le corresponde a Will Warren (1-0, 2.70 de efectividad, 9 ponches).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletics vs. Yankees?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos

Fecha: Miércoles 8 de abril.

Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Athletics vs. Yankees en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Amazon Prime Video, NBCSCA MLB.tv México Televisa, ESPN MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN MLB.tv

Últimas noticias de Athletics

Antes del primer partido de la serie contra los Yankees, Luis Morales fue enviado a Triple A. Athletics sigue teniendo fe en el talento del joven lanzador, pero no se dará el lujo de esperar por su adaptación a MLB y lo envió a trabajar. “Hablamos mucho sobre el rendimiento como algo que estábamos evaluando detenidamente”, dijo el manager Mark Kotsay. “Si analizamos sus dos últimas salidas, el control ha sido un gran problema para Luis”.

Mark Leiter Jr., que fue el perdedor del partido del miércoles, dio unas declaraciones antes del juego en las que se mostró convencido de que los Yankees lo habían perjudicado al usarlo en situaciones de poca presión.

Últimas noticias de Yankees

Amed Rosario tuvo el martes en el Bronx su tercer partido de múltiples jonrones en su carrera, y fue el primero desde el 31 de agosto de 2021 cuando jugaba con Cleveland en Kansas City.

Ben Rice es el primer jugador de los Yankees con 6 o más extrabases, 9 o más carreras impulsadas y 8 o más bases por bolas recibidas en un lapso de 5 juegos desde Mickey Mantle en 1956.

Según la cuenta NY Yankees Stats, solo una vez antes los Yankees habían comenzado una temporada con al menos ocho victorias en 10 juegos y permitiendo 25 carreras o menos: fue en 1953.

Lesionados de Athletics

No hay reportes de jugadores lesionados en Athletics desde el Opening Day, sólo Gunnar Hoglund que comenzó la temporada en lista de lesionados de 15 días por una dolencia en la rodilla.

Lesionados de Yankees

Un reporte de Gary Phillips para NY Daily News Sports cita al manager Aaron Boone dando una actualización sobre Gerrit Cole: “Lanzó ayer. Si todo sigue bien, está programado para enfrentarse a bateadores nuevamente el domingo”.

Lineups probables de Athletics y New York Yankees

Athletics

Jugador Posición Nick Kurtz Primera base Shea Langeliers Receptor Tyler Soderstrom Jardinero izquierdo Brent Rooker Bateador designado Jacob Wilson Campocorto Lawrence Butler Jardinero derecho Max Muncy Tercera base Jeff McNeil Segunda base Denzel Clarke Jardinero central

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Amed Rosario Tercera base Austin Wells Receptor José Caballero Campocorto

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