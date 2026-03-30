MLB en vivo online: Cómo ver Cleveland Guardians vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los Angeles Dodgers buscarán mantener su invicto este lunes cuando se midan a los Cleveland Guardians en California, en lo que será la primera apertura de la campaña para el japonés Roki Sasaki, uno de los lanzadores que causa más expectativa en esta temporada.

Sasaki tuvo algunos altibajos en el Spring Training y en el 2025 no pudo conseguir la actuación que todos esperaban. Es por ello que el derecho decidió no acompañar a Japón en el Clásico Mundial, para prepararse para este momento de su debut.

La primera temporada de Sasaki fue algo decepcionante. Dejó 4.46 de efectividad en 36.1 innings, con 22 boletos y 28 ponches en 10 presentaciones, ocho de ellas como abridor.

El nipón tendrá que cuidarse del novato de los Guardians, Chase DeLauter, quien tiene cuatro jonrones en los primeros tres encuentros de la temporada. Los Dodgers llegan a este compromiso invictos en tres presentaciones, mientras que los de Cleveland tienen récord de 2 y 2.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Guardians vs. Dodgers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos

Fecha: Lunes 30 de marzo.

Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).

Estadio: Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Guardians vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Spectrum SportsNet LA MLB. tv, Fubo México ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias Guardians

El novato sensación de los Guardians, Chase DeLauter, llega a este compromiso después de empatar el récord de la MLB al conectar 4 jonrones en sus primeros 3 juegos de su carrera, igualando a Trevor Story en ese departamento histórico de la liga.

Para este compromiso los Guardians han anunciado al lanzador zurdo Parker Messick, quien debutó en la temporada pasada con una breve actuación de 39.2 entradas. Dejó récord de 3 y 1, con 2.72 de efectividad en su campaña de debut en las Grandes Ligas.

Últimas noticias Dodgers

Mookie Betts explicó esta semana la razón por la que los Dodgers han tenido tanto éxito, con dos campeonatos de forma consecutiva. Para el campocorto ha sido un factor clave la comunicación que hay en el clubhouse. "La clave está en la seguridad psicológica", dijo Betts. "Nos compartimos las opiniones y nos sentimos muy cómodos con ellos".

Los Dodgers han anunciado que el jugador de dos vías, Shohei Ohtani, será el abridor del segundo compromiso de esta serie, este martes. El nipón ha venido trabajando en el comando de sus pitcheos durante la pretemporada y está listo para tener otra sólida campaña desde el montículo.

Lesionados de Guardians

Tanner Bibee: Inflamación en el hombro derecho. Es el estatus más importante; está día a día y se decidirá si puede abrir mañana tras salir lesionado en su última apertura.

Hunter Gaddis: Distensión en el antebrazo derecho. Está en la lista de 15 días, aunque ya inició asignación de rehabilitación en Triple-A.

Andrew Walters: Rehabilitación de una cirugía en el dorsal del año pasado. Lista de 15 días.

George Valera: Distensión en la pantorrilla izquierda. Lista de 10 días; se espera que regrese a principios de abril.

Lesionados de Dodgers

Tommy Edman: en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho.

Kiké Hernández: en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una operación del codo izquierdo.

Blake Snell: en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de fatiga en el hombro.

Lineups probables de Cleveland Guardians vs. Los Angeles Dodgers

Guardians

Jugador Posición Steven Kwan Jardinero central Chase DeLauter Jardinero derecho José Ramírez Bateador designado Kyle Manzardo Primera base Bo Naylor Receptor Daniel Schneemann Tercera base Gabriel Arias Campocorto CJ Kayfus Jardinero izquierdo Brayan Rocchio Segunda base

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Will Smith Receptor Max Muncy Tercera base Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Andy Pages Jardinero central Miguel Rojas Segunda base

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