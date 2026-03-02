Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver el Detroit Tigers vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

En Santo Domingo se jugará este martes el primero de dos duelos de exhibición de la selección quisqueyana, que apunta alto en el torneo
Juan Soto reta a Detroit en la preparación para el Clásico Mundial
De todas las selecciones latinoamericanas que participarán en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol la única que tendrá juegos de exhibición ante su público es la de República Dominicana, que viajó a Santo Domingo después de concentrarse en Miami el fin de semana.

Los dominicanos, con estrellas de MLB como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. en el lineup y bajo el mando de Albert Pujols, recibirán para dos encuentros de fogueo la vista de Detroit Tigers antes de la inauguración del Clásico.

Pujols ha advertido que sus alineaciones para estos choques serán muy similares a las que presentará en el torneo, y que su abridor para este martes será el derecho Luis Severino. En Detroit ya designaron también a su lanzador de inicio, el diestro de 25 años de edad Ty Madden.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Tigers?

  • Ciudad: Santo Domingo, República Dominicana.
  • Fecha: 3 de marzo.
  • Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. Detroit en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

MLB Network

MLB.tv

República Dominicana

Coral 39 Teleantillas 10 VTV canal 32

MLB.tv

Últimas noticias de República Dominicana

  • Fernando Tatís Jr. será primero en el orden al bate en el lineup de República Dominicana en el Clásico Mundial, de acuerdo con el anuncio hecho este lunes por el manager Albert Pujols.
  • Albert Pujols tiene grandes expectativas sobre lo que puede hacer el equipo: “Nuestra meta es tratar de darle ese campeonato a la República Dominicana”.

Últimas noticias de Detroit Tigers

  • Framber Valdez, que no lanzará con República Dominicana en el Clásico Mundial, hizo este lunes su primera apertura del Spring Training en una derrota para Detroit.
  • El veterano Justin Verlander tiene previsto hacer su debut en este Spring Training el viernes.

Lesionados de República Dominicana y Detroit Tigers

  • En República Dominicana todos están sanos y así pretende el manager Albert Pujols que se mantengan: “Mi trabajo… es mandar cada uno de esos peloteros a su organización saludables”.
  • El lanzador Beau Brieske (distensión en la caja torácica derecha) abandonó el juego de este lunes después de tres lanzamientos. No había lanzado desde el 23 de febrero por otra dolencia. Josué Briceño presenta inflamación en la muñeca derecha y está día a día. El receptor Dillon Dingler (artroscopia del codo derecho) podría entrar en acción este mes y tiene programado lanzar a las bases este martes.

Lineups probables de República Dominicana y Detroit Tigers

República Dominicana

Jugador

Posición

Fernando Tatís Jr.

Jardinero derecho

Juan Soto

Jardinero izquierdo

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Junior Caminero

Bateador designado

Ketel Marte

Segunda base

Manny Machado

Tercera base

Geraldo Perdomo

Campocorto

Austin Wells

Receptor

Julio Rodríguez

Jardinero central

Detroit Tigers

Jugador

Posición

Parker Meadows

Jardinero central

Jake Rogers

Receptor

Matt Vierling

Jardinero derecho

Kerry Carpenter

Jardinero izquierdo

Dillon Dingler

Bateador designado

Trei Cruz

Campocorto

Eduardo Valencia

Primera base

Jace Jung

Tercera base

John Peck

Segunda base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.