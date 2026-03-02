MLB en vivo online: Cómo ver el Detroit Tigers vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
De todas las selecciones latinoamericanas que participarán en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol la única que tendrá juegos de exhibición ante su público es la de República Dominicana, que viajó a Santo Domingo después de concentrarse en Miami el fin de semana.
Los dominicanos, con estrellas de MLB como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. en el lineup y bajo el mando de Albert Pujols, recibirán para dos encuentros de fogueo la vista de Detroit Tigers antes de la inauguración del Clásico.
Pujols ha advertido que sus alineaciones para estos choques serán muy similares a las que presentará en el torneo, y que su abridor para este martes será el derecho Luis Severino. En Detroit ya designaron también a su lanzador de inicio, el diestro de 25 años de edad Ty Madden.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Tigers?
- Ciudad: Santo Domingo, República Dominicana.
- Fecha: 3 de marzo.
- Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. Detroit en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
MLB Network
MLB.tv
República Dominicana
Coral 39 Teleantillas 10 VTV canal 32
MLB.tv
Últimas noticias de República Dominicana
- Fernando Tatís Jr. será primero en el orden al bate en el lineup de República Dominicana en el Clásico Mundial, de acuerdo con el anuncio hecho este lunes por el manager Albert Pujols.
- Albert Pujols tiene grandes expectativas sobre lo que puede hacer el equipo: “Nuestra meta es tratar de darle ese campeonato a la República Dominicana”.
Últimas noticias de Detroit Tigers
- Framber Valdez, que no lanzará con República Dominicana en el Clásico Mundial, hizo este lunes su primera apertura del Spring Training en una derrota para Detroit.
- El veterano Justin Verlander tiene previsto hacer su debut en este Spring Training el viernes.
Lesionados de República Dominicana y Detroit Tigers
- En República Dominicana todos están sanos y así pretende el manager Albert Pujols que se mantengan: “Mi trabajo… es mandar cada uno de esos peloteros a su organización saludables”.
- El lanzador Beau Brieske (distensión en la caja torácica derecha) abandonó el juego de este lunes después de tres lanzamientos. No había lanzado desde el 23 de febrero por otra dolencia. Josué Briceño presenta inflamación en la muñeca derecha y está día a día. El receptor Dillon Dingler (artroscopia del codo derecho) podría entrar en acción este mes y tiene programado lanzar a las bases este martes.
Lineups probables de República Dominicana y Detroit Tigers
República Dominicana
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Junior Caminero
Bateador designado
Ketel Marte
Segunda base
Manny Machado
Tercera base
Geraldo Perdomo
Campocorto
Austin Wells
Receptor
Julio Rodríguez
Jardinero central
Detroit Tigers
Jugador
Posición
Parker Meadows
Jardinero central
Jake Rogers
Receptor
Matt Vierling
Jardinero derecho
Kerry Carpenter
Jardinero izquierdo
Dillon Dingler
Bateador designado
Trei Cruz
Campocorto
Eduardo Valencia
Primera base
Jace Jung
Tercera base
John Peck
Segunda base
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.