MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Angels vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Este martes se jugará en el Bronx el segundo partido de la serie entre Los Angeles Angels y New York Yankees, después de haber vivido una noche histórica en el primer enfrentamiento de la campaña 2026 entre estos equipos.

Los dueños de casa se llevaron el triunfo en un partido emocionante y de mucha ofensiva y celebraron poder cortar una racha de cinco derrotas. Quienes asistieron al Yankee Stadium vieron historia en la MLB, cuando Mike Trout y Aaron Judge conectaron un par de cuadrangulares cada uno: desde 1956 no se veía que dos jugadores con tres MVP en sus vitrinas dieran más de un jonrón en el mismo partido.

Para este nuevo choque se espera un duelo de abridores zurdos. Por los visitantes subirá al montículo Reid Detmers, de 26 años de edad y quien tiene balance de 0-1, 4.60 de efectividad y 17 ponches; mientras que en la rotación del manager Aaron Boone le corresponde el turno a Ryan Weathers (0-1, 2.81 de efectividad, 18 abanicados).

Yankees walk-off the Angels on a wild pitchpic.twitter.com/F4y7lbZlOO — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 14, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Angels vs. Yankees?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos

Fecha: Martes 14 de abril.

Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Angels vs. Yankees en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos YES, FanDuel Sports Network West MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Angels

Los Angels enviaron al infielder dominicano Jeimer Candelario al Salt Lake, la sucursal Triple A de la organización, después de que no fuera reclamado por ningún equipo tras ser retirado del roster de 40 el fin de semana. El veterano de 32 años bateó .111 en siete partidos.

Últimas noticias de Yankees

Aaron Judge superó a Mickey Mantle como el segundo jugador con más partidos de múltiples jonrones en la historia de los Yankees. El líder sigue siendo Babe Ruth (68), ahora escoltado por Judge (47), Mantle (46) y Lou Gehrig (43).

Los Yankees anunciaron este lunes que el lanzador derecho Jake Bird fue enviado al equipo de Triple A.

El serpentinero derecho Cade Winquest fue devuelto a St. Louis Cardinals. El lanzador había sido seleccionado en el Draft de Regla 5.

Lesionados de Angels

El lanzador derecho Ryan Johnson, que tuvo una infección viral, tenía previsto regresar a mediados de abril. Este lunes, en una apertura de rehabilitación en un partido de ligas menores en Arizona, se retiró por molestias en el tendón de la corva tras hacer dos lanzamientos y está siendo evaluando.

Caden Dana padece una mononucleosis que fue diagnosticado el 31 de enero, lo que retrasó su inicio en los entrenamientos de primavera. Fue enviado a Triple A y se unirá a la rotación en los próximos días.

Lesionados de Yankees

Carlos Rodón lanzó una sesión de práctica de bateo en vivo este lunes, completando tres innings y 50 pitcheos. Volverá a lanzar en cinco días, ya sea en otra sesión en vivo o en un partido de rehabilitación.

Gerrit Cole también tuvo una sesión de práctica de bateo en vivo el lunes, lanzó tres entradas y 42 pitcheos. Cole indicó que está en camino de volver a lanzar en cinco días y que no tiene quejas sobre su resistencia ni sobre la sensación de sus lanzamientos.

Anthony Volpe tiene previsto comenzar este martes su asignación de rehabilitación en ligas menores.

Lineups probables de Los Angeles Angels y New York Yankees

Angels

Jugador Posición Zach Neto Campocorto Mike Trout Jardinero central Nolan Schanuel Primera base Jorge Soler Bateador designado Yoán Moncada Tercera base Jo Adell Jardinero derecho Josh Lowe Jardinero izquierdo Logan O'Hoppe Receptor Adam Frazier Segunda base

Yankees

Jugador Posición Paul Goldschmidt Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero central Giancarlo Stanton Bateador designado Amed Rosario Tercera base Jazz Chisholm Jr. Segunda base Randal Grichuk Jardinero izquierdo José Caballero Campocorto Austin Wells Receptor

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