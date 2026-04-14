MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Angels vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups
Este martes se jugará en el Bronx el segundo partido de la serie entre Los Angeles Angels y New York Yankees, después de haber vivido una noche histórica en el primer enfrentamiento de la campaña 2026 entre estos equipos.
Los dueños de casa se llevaron el triunfo en un partido emocionante y de mucha ofensiva y celebraron poder cortar una racha de cinco derrotas. Quienes asistieron al Yankee Stadium vieron historia en la MLB, cuando Mike Trout y Aaron Judge conectaron un par de cuadrangulares cada uno: desde 1956 no se veía que dos jugadores con tres MVP en sus vitrinas dieran más de un jonrón en el mismo partido.
Para este nuevo choque se espera un duelo de abridores zurdos. Por los visitantes subirá al montículo Reid Detmers, de 26 años de edad y quien tiene balance de 0-1, 4.60 de efectividad y 17 ponches; mientras que en la rotación del manager Aaron Boone le corresponde el turno a Ryan Weathers (0-1, 2.81 de efectividad, 18 abanicados).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Angels vs. Yankees?
- Ciudad: Nueva York, Estados Unidos
- Fecha: Martes 14 de abril.
- Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Yankee Stadium.
¿Cómo se podrá ver el Angels vs. Yankees en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
YES, FanDuel Sports Network West
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Angels
- Los Angels enviaron al infielder dominicano Jeimer Candelario al Salt Lake, la sucursal Triple A de la organización, después de que no fuera reclamado por ningún equipo tras ser retirado del roster de 40 el fin de semana. El veterano de 32 años bateó .111 en siete partidos.
Últimas noticias de Yankees
- Aaron Judge superó a Mickey Mantle como el segundo jugador con más partidos de múltiples jonrones en la historia de los Yankees. El líder sigue siendo Babe Ruth (68), ahora escoltado por Judge (47), Mantle (46) y Lou Gehrig (43).
- Los Yankees anunciaron este lunes que el lanzador derecho Jake Bird fue enviado al equipo de Triple A.
- El serpentinero derecho Cade Winquest fue devuelto a St. Louis Cardinals. El lanzador había sido seleccionado en el Draft de Regla 5.
Lesionados de Angels
- El lanzador derecho Ryan Johnson, que tuvo una infección viral, tenía previsto regresar a mediados de abril. Este lunes, en una apertura de rehabilitación en un partido de ligas menores en Arizona, se retiró por molestias en el tendón de la corva tras hacer dos lanzamientos y está siendo evaluando.
- Caden Dana padece una mononucleosis que fue diagnosticado el 31 de enero, lo que retrasó su inicio en los entrenamientos de primavera. Fue enviado a Triple A y se unirá a la rotación en los próximos días.
Lesionados de Yankees
- Carlos Rodón lanzó una sesión de práctica de bateo en vivo este lunes, completando tres innings y 50 pitcheos. Volverá a lanzar en cinco días, ya sea en otra sesión en vivo o en un partido de rehabilitación.
- Gerrit Cole también tuvo una sesión de práctica de bateo en vivo el lunes, lanzó tres entradas y 42 pitcheos. Cole indicó que está en camino de volver a lanzar en cinco días y que no tiene quejas sobre su resistencia ni sobre la sensación de sus lanzamientos.
- Anthony Volpe tiene previsto comenzar este martes su asignación de rehabilitación en ligas menores.
Lineups probables de Los Angeles Angels y New York Yankees
Angels
Jugador
Posición
Zach Neto
Campocorto
Mike Trout
Jardinero central
Nolan Schanuel
Primera base
Jorge Soler
Bateador designado
Yoán Moncada
Tercera base
Jo Adell
Jardinero derecho
Josh Lowe
Jardinero izquierdo
Logan O'Hoppe
Receptor
Adam Frazier
Segunda base
Yankees
Jugador
Posición
Paul Goldschmidt
Primera base
Aaron Judge
Jardinero derecho
Cody Bellinger
Jardinero central
Giancarlo Stanton
Bateador designado
Amed Rosario
Tercera base
Jazz Chisholm Jr.
Segunda base
Randal Grichuk
Jardinero izquierdo
José Caballero
Campocorto
Austin Wells
Receptor
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.