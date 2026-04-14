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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Angels vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

El equipo del Bronx cortó una racha de derrotas en el primer juego de esta serie en una noche histórica para su capitán, Aaron Judge
Mariana Moreno|
El capitán de New York Yankees Aaron Judge castigó a Los Angeles Angels
El capitán de New York Yankees Aaron Judge castigó a Los Angeles Angels | John Jones-Imagn Images

Este martes se jugará en el Bronx el segundo partido de la serie entre Los Angeles Angels y New York Yankees, después de haber vivido una noche histórica en el primer enfrentamiento de la campaña 2026 entre estos equipos.

Los dueños de casa se llevaron el triunfo en un partido emocionante y de mucha ofensiva y celebraron poder cortar una racha de cinco derrotas. Quienes asistieron al Yankee Stadium vieron historia en la MLB, cuando Mike Trout y Aaron Judge conectaron un par de cuadrangulares cada uno: desde 1956 no se veía que dos jugadores con tres MVP en sus vitrinas dieran más de un jonrón en el mismo partido.

Para este nuevo choque se espera un duelo de abridores zurdos. Por los visitantes subirá al montículo Reid Detmers, de 26 años de edad y quien tiene balance de 0-1, 4.60 de efectividad y 17 ponches; mientras que en la rotación del manager Aaron Boone le corresponde el turno a Ryan Weathers (0-1, 2.81 de efectividad, 18 abanicados).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Angels vs. Yankees?

  • Ciudad: Nueva York, Estados Unidos
  • Fecha: Martes 14 de abril.
  • Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Angels vs. Yankees en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

YES, FanDuel Sports Network West

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Angels

  • Los Angels enviaron al infielder dominicano Jeimer Candelario al Salt Lake, la sucursal Triple A de la organización, después de que no fuera reclamado por ningún equipo tras ser retirado del roster de 40  el fin de semana. El veterano de 32 años bateó .111 en siete partidos.

Últimas noticias de Yankees

  • Aaron Judge superó a Mickey Mantle como el segundo jugador con más partidos de múltiples jonrones en la historia de los Yankees. El líder sigue siendo Babe Ruth (68), ahora escoltado por Judge (47), Mantle (46) y Lou Gehrig (43).
  • Los Yankees anunciaron este lunes que el lanzador derecho Jake Bird fue enviado al equipo de Triple A.
  • El serpentinero derecho Cade Winquest fue devuelto a St. Louis Cardinals. El lanzador había sido seleccionado en el Draft de Regla 5.

Lesionados de Angels

  • El lanzador derecho Ryan Johnson, que tuvo una infección viral, tenía previsto regresar a mediados de abril. Este lunes, en una apertura de rehabilitación en un partido de ligas menores en Arizona, se retiró por molestias en el tendón de la corva tras hacer dos lanzamientos y está siendo evaluando.
  • Caden Dana padece una mononucleosis que fue diagnosticado el 31 de enero, lo que retrasó su inicio en los entrenamientos de primavera. Fue enviado a Triple A y se unirá a la rotación en los próximos días.

Lesionados de Yankees

  • Carlos Rodón lanzó una sesión de práctica de bateo en vivo este lunes, completando tres innings y 50 pitcheos. Volverá a lanzar en cinco días, ya sea en otra sesión en vivo o en un partido de rehabilitación.
  • Gerrit Cole también tuvo una sesión de práctica de bateo en vivo el lunes, lanzó tres entradas y 42 pitcheos. Cole indicó que está en camino de volver a lanzar en cinco días y que no tiene quejas sobre su resistencia ni sobre la sensación de sus lanzamientos.
  • Anthony Volpe tiene previsto comenzar este martes su asignación de rehabilitación en ligas menores.

Lineups probables de Los Angeles Angels y New York Yankees

Angels

Jugador

Posición

Zach Neto

Campocorto

Mike Trout

Jardinero central

Nolan Schanuel

Primera base

Jorge Soler

Bateador designado

Yoán Moncada

Tercera base

Jo Adell

Jardinero derecho

Josh Lowe

Jardinero izquierdo

Logan O'Hoppe

Receptor

Adam Frazier

Segunda base

Yankees

Jugador

Posición

Paul Goldschmidt

Primera base

Aaron Judge

Jardinero derecho

Cody Bellinger

Jardinero central

Giancarlo Stanton

Bateador designado

Amed Rosario

Tercera base

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Randal Grichuk

Jardinero izquierdo

José Caballero

Campocorto

Austin Wells

Receptor

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.