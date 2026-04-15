MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Angels vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Comandado por la súper estrella de MLB Mike Trout, el equipo de Los Angeles Angels atacó temprano a los New York Yankees y con cinco cuadrangulares selló la victoria que le permitió igualar la serie en el Bronx.

Los dirigidos por el manager Aaron Boone ahora tienen seis derrotas en sus últimos siete juegos y saldrán ante su público este miércoles en busca de un triunfo que les asegure que al menos podrán igualar la contienda de cuatro juegos contra los Angels.

Los Yankees verán la segunda apertura de esta temporada para el derecho dominicano Luis Gil (0-1, 6.75 de efectividad, 2 ponches), que busca reivindicación y también demostrar que puede pelear por un lugar en la rotación cuando regrese Carlos Rodón. Los de Anaheim no han anunciado a su abridor de este duelo.

BACK-TO-BACK-TO-BACK!



Mike Trout, Jo Adell and Jorge Soler came out swinging in the Bronx 😤 pic.twitter.com/04LWxrWKzz — MLB (@MLB) April 14, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Angels vs. Yankees?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.

Fecha: miércoles 15 de abril.

Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Angels vs. Yankees en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Amazon Prime Video, FanDuel Sports Network West MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Angels

Fue la primera vez que los Angels conectaron tres jonrones seguidos desde el 24 de junio de 2023, en Colorado, cuando los protagonistas fueron el mismo Trout, Brandon Drury y Matt Thaiss.

De acuerdo con el portal de MLB, Trout “ha participado en una secuencia de tres jonrones seguidos por sexta vez en su carrera”. Con el juego del martes en Nueva York igualó a Hank Aaron, el dominicano Adrián Beltré, J.D. Drew y Frank Thomas, que son los jugadores que tienen esta cifra desde al menos 1900, según Elias Sports Bureau. También fue la vez número 15 que el club de Anaheim logra la hazaña.

Últimas noticias de Yankees

Ryan Weathers sigue sin poder ganar (y sin recibir respaldo ofensivo de sus compañeros). El martes permitió cuatro jonrones y repartió 10 ponches, que es la mayor cantidad de cuadrangulares permitidos en un juego con 10 o más ponches por un lanzador en la historia de la franquicia de los Yankees.

El lanzador derecho Jake Bird fue enviado al Scranton/Wilkes-Barre, la sucursal Triple A .

El derecho dominicano Yerry De los Santos, que había sido llamado a MLB para este duelo, ya está de regreso a las menores.

Lesionados de Angels

El lanzador Ben Joyce, que tuvo una cirugía en el hombro derecho, progresa en su programa de lanzamientos y se enfrentó a bateadores por primera vez el martes, tras progresar a sesiones completas de bullpen.

Kirby Yates (Inflamación de rodilla izquierda) se espera que lance pronto con el equipo de Clase A, dijo el mánager Kurt Suzuki. Realizó una sesión de bateo el 8 de abril y el plan es que tenga una más antes de participar en un partido.

Lesionados de Yankees

Anthony Volpe jugó cinco innings en su primer partido de rehabilitación con el Somerset en Doble A. Se fue de 2-0 y tuvo la mala suerte de coincidir con el as de los Phillies, Zack Wheeler, quien también se recupera de una lesión. El plan con el campocorto de 24 años de edad es que pase cerca de 20 días en las menores.

Lineups probables de Los Angeles Angels y New York Yankees

Angels

Jugador Posición Zach Neto Campocorto Mike Trout Jardinero central Jo Adell Jardinero derecho Jorge Soler Bateador designado Vaughn Grissom Primera base Logan O'Hoppe Receptor Yoán Moncada Tercera base Oswald Peraza Segunda base Bryce Teodosio Jardinero izquierdo

Yankees

Jugador Posición Paul Goldschmidt Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Amed Rosario Segunda base Giancarlo Stanton Bateador designado Trent Grisham Jardinero central Randal Grichuk Jardinero izquierdo Austin Wells Receptor José Caballero Campocorto Ryan McMahon Tercera base

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