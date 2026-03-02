MLB en vivo online: Cómo ver el México vs. Arizona Diamondbacks en TV, streaming y lineups

Alek Thomas, vestido con la camiseta de México, se enfrentará este martes contra sus compañeros en MLB de los Arizona Diamondbacks en el primer duelo de preparación de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Thomas ha dejado saber lo orgulloso que se siente de representar al país de su familia, y no es el único feliz con esta participación en el torneo. Los jugadores de Tijuana Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, que son amigos de infancia, están disfrutando volver a estar en el mismo equipo.

El manager de México, Benjamín Gil, ha tenido que lidiar con varias bajas de última hora y no ha anunciado a su lanzador para este duelo en Arizona, pero los Diamondbacks lo tienen claro: este será el debut en el Spring Training para Zac Gallen.

For Arizona Diamondbacks' Alek Thomas, representing Team Mexico again in the World Baseball Classic is deeply personal as he approaches the international stage for a second time.#ArizonaDiamondbacks #Dbacks #MLB #WBChttps://t.co/MWdjiB70Sc — Burn City Sports (@BurnCitySports) February 18, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Diamondbacks?

Ciudad: Scottsdale, Arizona, Estados Unidos.

Fecha: 3 de marzo.

Hora: 3:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:10 p.m. (México DF).

Estadio: Salt River Fields at Talking Stick.

¿Cómo se podrá ver el México vs. Diamondbacks en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos D-Backs TV MLB.tv México Televisa, TUDN MLB.tv

Últimas noticias de México

Joey Meneses, conectó un grand slam en el Spring Training, pero aún así no logró asegurar su lugar en el roster del Opening Day de los Athletics y fue enviado a ligas menores.

Jarren Duran se siente emocionado de volver a honrar su origen mexicano y darle una alegría a su padre, Octavio. “Poder salir ahí y apoyar a mi papá es algo grande”, dijo Durán a MLB.com. “Siento que no tengo muchas oportunidades de respaldar ese lado de él. Así que será un gran honor para mí salir y representar mi apellido y el suyo”.

Últimas noticias de Arizona Diamondbacks

El lanzador Merrill Kelly reveló que tuvo una oferta interesante en la agencia libre, pero eligió volver a Arizona. “Había un equipo en California, creo que cualquiera puede imaginarse quién era, con una oferta garantizada de tres años sobre la mesa", dijo Kelly a Foul Territory. “El acuerdo de tres años, sin duda, era muy atractivo. Eso hizo que la decisión de volver fuera mucho más difícil, pero una vez que Arizona llegó a esa cifra, simplemente tenía mucho más sentido volver”.

Lesionados de Arizona Diamondbacks y México

El propio Merrill Kelly ha estado bajo observación por una irritación del nervio intercostal que podría enviarlo a la parte final de la rotación. Recibió una inyección de cortisona y lidocaína y ha estado progresando. El outfielder Corbin Carroll, que se perdió el Clásico Mundial por una cirugía del hueso ganchoso derecho, estará listo para el Día Inaugural.

En la selección mexicana no hay reportes de jugadores lesionados.

Lineups probables de México y Arizona Diamondbacks

México

Jugador Posición Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jarren Duran Jardinero derecho Alejandro Kirk Receptor Jonathan Aranda Primera base Nick Gonzales Segunda base Rowdy Téllez Bateador designado Nacho Álvarez Jr. Tercera base Alek Thomas Jardinero central Joey Ortiz Campocorto

Arizona Diamondbacks

Jugador Posición Jorge Barrosa Jardinero izquierdo Ildemaro Vargas Tercera base Gabriel Moreno Receptor Pavin Smith Primera base Tim Tawa Segunda base Jordan Lawlar Jardinero central Jacob Amaya Campocorto Luken Baker Bateador designado Kristian Robinson Jardinero derecho

