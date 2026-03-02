Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver el México vs. Arizona Diamondbacks en TV, streaming y lineups

El complejo primaveral de los Diamondbacks recibe la visita de la escuadra mexicana dirigida por el manager Benjamín Gil
Mariana Moreno
México jugará contra Arizona antes del Clásico Mundial
México jugará contra Arizona antes del Clásico Mundial | Sam Navarro-Imagn Images

Alek Thomas, vestido con la camiseta de México, se enfrentará este martes contra sus compañeros en MLB de los Arizona Diamondbacks en el primer duelo de preparación de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Thomas ha dejado saber lo orgulloso que se siente de representar al país de su familia, y no es el único feliz con esta participación en el torneo. Los jugadores de Tijuana Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, que son amigos de infancia, están disfrutando volver a estar en el mismo equipo.

El manager de México, Benjamín Gil, ha tenido que lidiar con varias bajas de última hora y no ha anunciado a su lanzador para este duelo en Arizona, pero los Diamondbacks lo tienen claro: este será el debut en el Spring Training para Zac Gallen.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Diamondbacks?

  • Ciudad: Scottsdale, Arizona, Estados Unidos.
  • Fecha: 3 de marzo.
  • Hora: 3:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: Salt River Fields at Talking Stick.

¿Cómo se podrá ver el México vs. Diamondbacks en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

D-Backs TV

MLB.tv

México

Televisa, TUDN

MLB.tv

Últimas noticias de México

  • Joey Meneses, conectó un grand slam en el Spring Training, pero aún así no logró asegurar su lugar en el roster del Opening Day de los Athletics y fue enviado a ligas menores.
  • Jarren Duran se siente emocionado de volver a honrar su origen mexicano y darle una alegría a su padre, Octavio. “Poder salir ahí y apoyar a mi papá es algo grande”, dijo Durán a MLB.com. “Siento que no tengo muchas oportunidades de respaldar ese lado de él. Así que será un gran honor para mí salir y representar mi apellido y el suyo”.

Últimas noticias de Arizona Diamondbacks

  • El lanzador Merrill Kelly reveló que tuvo una oferta interesante en la agencia libre, pero eligió volver a Arizona. “Había un equipo en California, creo que cualquiera puede imaginarse quién era, con una oferta garantizada de tres años sobre la mesa", dijo Kelly a Foul Territory. “El acuerdo de tres años, sin duda, era muy atractivo. Eso hizo que la decisión de volver fuera mucho más difícil, pero una vez que Arizona llegó a esa cifra, simplemente tenía mucho más sentido volver”.

Lesionados de Arizona Diamondbacks y México

  • El propio Merrill Kelly ha estado bajo observación por una irritación del nervio intercostal que podría enviarlo a la parte final de la rotación. Recibió una inyección de cortisona y lidocaína y ha estado progresando. El outfielder Corbin Carroll, que se perdió el Clásico Mundial por una cirugía del hueso ganchoso derecho, estará listo para el Día Inaugural.
  • En la selección mexicana no hay reportes de jugadores lesionados.

Lineups probables de México y Arizona Diamondbacks

México

Jugador

Posición

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Jarren Duran

Jardinero derecho

Alejandro Kirk

Receptor

Jonathan Aranda

Primera base

Nick Gonzales

Segunda base

Rowdy Téllez

Bateador designado

Nacho Álvarez Jr.

Tercera base

Alek Thomas

Jardinero central

Joey Ortiz

Campocorto

Arizona Diamondbacks

Jugador

Posición

Jorge Barrosa

Jardinero izquierdo

Ildemaro Vargas

Tercera base

Gabriel Moreno

Receptor

Pavin Smith

Primera base

Tim Tawa

Segunda base

Jordan Lawlar

Jardinero central

Jacob Amaya

Campocorto

Luken Baker

Bateador designado

Kristian Robinson

Jardinero derecho

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.