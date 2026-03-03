MLB en vivo online: Cómo ver el México vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Benjamín Gil tendrá que demostrar que su tercer lugar de 2023 no fue casualidad, pero antes de eso puede presumir de decir que su equipo, la selección de México, tendrá un rival de lujo en la recta final de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

La escuadra mexicana cerrará este miércoles sus juegos de exhibición antes del torneo internacional contra los bicampeones de la Serie Mundial de MLB, Los Angeles Dodgers, que reciben la visita en su campamento del Spring Training.

Taijuan Walker fue el abridor del primer partido de exhibición por México, pero Gil no había anunciado al responsable de iniciar el duelo contra los Dodgers. Dave Roberts tampoco tenía claro a quién enviaría al montículo para iniciar el duelo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Dodgers?

Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Fecha: 4 de marzo.

Hora: 3:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).

Estadio: Camelback Ranch.

¿Cómo se podrá ver el México vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de tv Streaming Estados Unidos SportsNet LA MLB.tv México Televisa, TUDN MLB.tv

Últimas noticias de México

Jugadores como Randy Arozarena, Luis Urías y Joey Meneses fueron los primeros en reportarse a los entrenamientos de México en Arizona antes del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Javier Assad y Taijuan Walker fueron confirmados como los abridores de los dos partidos del Clásico Mundial. El manager Benjamín Gil aseguró que en los dos duelos de preparación en Arizona utilizaría a todos sus lanzadores, exceptuando a Assad, Andrés Muñoz y Víctor Vodnik.

Últimas noticias de Dodgers

Los Dodgers enviaron a 11 jugadores al campamento de ligas menores en sus primeros cortes de roster de los entrenamientos de primavera. Este grupo incluyó a Adam Serwinowski y Patrick Copen.

De acuerdo con los reportes que surgen en el Spring Training, el primera base estrella de Los Angeles, Freddie Freeman, bateará en el cuarto lugar de la alineación esta temporada, detrás de Shohei Ohtani, Kyle Tucker y Mookie Betts.

Lesionados en México y los Dodgers

Los Dodgers dejaron fuera de acción al lanzador Gavin Stone tras sufrir una molestia en el hombro, del que se estaba recuperando. Tommy Edman, que se sometió a una operación en su tobillo derecho en noviembre, ha comenzado a practicar bateo y continúa aumentando su rendimiento al correr.

Desde la concentración de la selección de México no hay reportes de jugadores lesionados o con molestias.

Lineups probables de México y Dodgers

México

Jugador Posición Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jarren Duran Jardinero derecho Alejandro Kirk Receptor Jonathan Aranda Primera base Nick Gonzales Segunda base Rowdy Téllez Bateador designado Nacho Álvarez Jr. Tercera base Alek Thomas Jardinero central Joey Ortiz Campocorto

Dodgers

Jugador Posición Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Andy Pages Jardinero central Max Muncy Tercera base Zach Ehrhard Bateador designado James Tibbs III Jardinero derecho Eliézer Alfonzo Jr. Receptor Miguel Rojas Segunda base

