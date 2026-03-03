MLB en vivo online: Cómo ver el México vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups
Benjamín Gil tendrá que demostrar que su tercer lugar de 2023 no fue casualidad, pero antes de eso puede presumir de decir que su equipo, la selección de México, tendrá un rival de lujo en la recta final de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.
La escuadra mexicana cerrará este miércoles sus juegos de exhibición antes del torneo internacional contra los bicampeones de la Serie Mundial de MLB, Los Angeles Dodgers, que reciben la visita en su campamento del Spring Training.
Taijuan Walker fue el abridor del primer partido de exhibición por México, pero Gil no había anunciado al responsable de iniciar el duelo contra los Dodgers. Dave Roberts tampoco tenía claro a quién enviaría al montículo para iniciar el duelo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Dodgers?
- Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.
- Fecha: 4 de marzo.
- Hora: 3:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Camelback Ranch.
¿Cómo se podrá ver el México vs. Dodgers en TV y streaming online?
País
Señal de tv
Streaming
Estados Unidos
SportsNet LA
MLB.tv
México
Televisa, TUDN
MLB.tv
Últimas noticias de México
- Jugadores como Randy Arozarena, Luis Urías y Joey Meneses fueron los primeros en reportarse a los entrenamientos de México en Arizona antes del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
- Javier Assad y Taijuan Walker fueron confirmados como los abridores de los dos partidos del Clásico Mundial. El manager Benjamín Gil aseguró que en los dos duelos de preparación en Arizona utilizaría a todos sus lanzadores, exceptuando a Assad, Andrés Muñoz y Víctor Vodnik.
Últimas noticias de Dodgers
- Los Dodgers enviaron a 11 jugadores al campamento de ligas menores en sus primeros cortes de roster de los entrenamientos de primavera. Este grupo incluyó a Adam Serwinowski y Patrick Copen.
- De acuerdo con los reportes que surgen en el Spring Training, el primera base estrella de Los Angeles, Freddie Freeman, bateará en el cuarto lugar de la alineación esta temporada, detrás de Shohei Ohtani, Kyle Tucker y Mookie Betts.
Lesionados en México y los Dodgers
- Los Dodgers dejaron fuera de acción al lanzador Gavin Stone tras sufrir una molestia en el hombro, del que se estaba recuperando. Tommy Edman, que se sometió a una operación en su tobillo derecho en noviembre, ha comenzado a practicar bateo y continúa aumentando su rendimiento al correr.
- Desde la concentración de la selección de México no hay reportes de jugadores lesionados o con molestias.
Lineups probables de México y Dodgers
México
Jugador
Posición
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Jarren Duran
Jardinero derecho
Alejandro Kirk
Receptor
Jonathan Aranda
Primera base
Nick Gonzales
Segunda base
Rowdy Téllez
Bateador designado
Nacho Álvarez Jr.
Tercera base
Alek Thomas
Jardinero central
Joey Ortiz
Campocorto
Dodgers
Jugador
Posición
Teoscar Hernández
Jardinero izquierdo
Mookie Betts
Campocorto
Freddie Freeman
Primera base
Andy Pages
Jardinero central
Max Muncy
Tercera base
Zach Ehrhard
Bateador designado
James Tibbs III
Jardinero derecho
Eliézer Alfonzo Jr.
Receptor
Miguel Rojas
Segunda base
