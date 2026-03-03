Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver el México vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

La tropa de Benjamín Gil termina de alistarse para el Clásico Mundial con este desafiante duelo ante los campeones de la MLB
Mariana Moreno|
Alek Thomas jugará con la selección de México contra los Dodgers
Alek Thomas jugará con la selección de México contra los Dodgers | Joe Rondone/The Republic / USA TODAY NETWORK

Benjamín Gil tendrá que demostrar que su tercer lugar de 2023 no fue casualidad, pero antes de eso puede presumir de decir que su equipo, la selección de México, tendrá un rival de lujo en la recta final de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

La escuadra mexicana cerrará este miércoles sus juegos de exhibición antes del torneo internacional contra los bicampeones de la Serie Mundial de MLB, Los Angeles Dodgers, que reciben la visita en su campamento del Spring Training.

Taijuan Walker fue el abridor del primer partido de exhibición por México, pero Gil no había anunciado al responsable de iniciar el duelo contra los Dodgers. Dave Roberts tampoco tenía claro a quién enviaría al montículo para iniciar el duelo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Dodgers?

  • Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.
  • Fecha: 4 de marzo.
  • Hora: 3:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Camelback Ranch.

¿Cómo se podrá ver el México vs. Dodgers en TV y streaming online?

País

Señal de tv

Streaming

Estados Unidos

SportsNet LA

MLB.tv

México

Televisa, TUDN

MLB.tv

Últimas noticias de México

  • Jugadores como Randy Arozarena, Luis Urías y Joey Meneses fueron los primeros en reportarse a los entrenamientos de México en Arizona antes del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
  • Javier Assad y Taijuan Walker fueron confirmados como los abridores de los dos partidos del Clásico Mundial. El manager Benjamín Gil aseguró que en los dos duelos de preparación en Arizona utilizaría a todos sus lanzadores, exceptuando a Assad, Andrés Muñoz y Víctor Vodnik.

Últimas noticias de Dodgers

  • Los Dodgers enviaron a 11 jugadores al campamento de ligas menores en sus primeros cortes de roster de los entrenamientos de primavera. Este grupo incluyó a Adam Serwinowski y Patrick Copen.
  • De acuerdo con los reportes que surgen en el Spring Training, el primera base estrella de Los Angeles, Freddie Freeman, bateará en el cuarto lugar de la alineación esta temporada, detrás de Shohei Ohtani, Kyle Tucker y Mookie Betts.

Lesionados en México y los Dodgers

  • Los Dodgers dejaron fuera de acción al lanzador Gavin Stone tras sufrir una molestia en el hombro, del que se estaba recuperando. Tommy Edman, que se sometió a una operación en su tobillo derecho en noviembre, ha comenzado a practicar bateo y continúa aumentando su rendimiento al correr.
  • Desde la concentración de la selección de México no hay reportes de jugadores lesionados o con molestias.

Lineups probables de México y Dodgers

México

Jugador

Posición

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Jarren Duran

Jardinero derecho

Alejandro Kirk

Receptor

Jonathan Aranda

Primera base

Nick Gonzales

Segunda base

Rowdy Téllez

Bateador designado

Nacho Álvarez Jr.

Tercera base

Alek Thomas

Jardinero central

Joey Ortiz

Campocorto

Dodgers

Jugador

Posición

Teoscar Hernández

Jardinero izquierdo

Mookie Betts

Campocorto

Freddie Freeman

Primera base

Andy Pages

Jardinero central

Max Muncy

Tercera base

Zach Ehrhard

Bateador designado

James Tibbs III

Jardinero derecho

Eliézer Alfonzo Jr.

Receptor

Miguel Rojas

Segunda base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.