MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups

Al equipo de los New York Yankees les fue bien en su semana en casa y consiguieron retomar el liderato de la división con una barrida el fin de semana, pero ahora regresarán a la carretera para enfrentar por primera vez en esta temporada de MLB a Boston Red Sox.

Los rivales legendarios en las Grandes Ligas están en posiciones muy diferentes, con los patirrojos en el último lugar de la tabla en el Este de la Liga Americana, persistentes problemas ofensivos (su diferencial de carreras es -15) y luchando para al menos igualar una serie contra Detroit en el último duelo de este lunes.

El turno en la rotación de los Yankees le corresponde al derecho dominicano Luis Gil, que ante los Red Sox irá por su reivindicación. Tiene balance de 0-1, 7.00 de efectividad y 7 ponches. El manager de los anfitriones, Alex Cora, no ha designado todavía a su abridor contra Nueva York.

The Red Sox have scored three runs in the last 25 innings dating back to Friday night. — Ian Browne (@IanMBrowne) April 19, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Red Sox?

Ciudad: Boston, Estados Unidos.

Fecha: Martes 21 de abril.

Hora: 6:45 p.m. (Este de Estados Unidos); 4:45 p.m. (México DF).

Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Red Sox en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos NESN+, YES, TBS MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB,tv República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32), ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

Con sus cuadrangulares del domingo ante Kansas City, Aaron Judge y Ben Rice Rice se han combinado para sumar 17 jonrones, que es la mayor cantidad entre cualquier dúo de compañeros en esta temporada de MLB. Según el portal de MLB, también son “la tercera pareja de los Yankees en conectar ocho o más jonrones cada uno en los primeros 22 juegos del equipo, uniéndose a Yogi Berra y Mickey Mantle (1956), además de Judge y Anthony Rizzo (2022)”.

En Nueva York anunciaron la adquisición vía cambio desde Houston Astros del derecho Wilmy Sánchez por el infielder Braden Shewmake.

Últimas noticias de Red Sox

El as de los Red Sox, Garrett Crochet, hizo una dura autocrítica el fin de semana. “El rendimiento hasta ahora, lo he dicho varias veces desde que volví a Houston, es inaceptable”, dijo Crochet. “Es bastante sorprendente. Me sorprende haber permitido 16 carreras en mis dos últimas aperturas y no haber llegado a la sexta entrada en ninguna de ellas. Me sorprende estar decepcionando al equipo al nivel en el que estoy ahora mismo. Simplemente estoy agotando a los relevistas. Creo que los pequeños detalles se están acumulando”.

Payton Tolle fue descartado de su apertura en ligas menores del fin de semana y la decisión abre la puerta para un posible ascenso a las Grandes Ligas.

Lesionados de Yankees

El campocorto Anthony Volpe logró su primer partido con múltiples hits en su cuarto juego de rehabilitación con los Somerset Patriots, en Doble A. En 11 turnos al bate desde el martes pasado, Volpe (en recuperación de una cirugía en el hombro izquierdo) suma cuatro hits (todos sencillos) y tres ponches. Además, tiene dos bases robadas y un boleto.

Lesionados de Red Sox

El manager de Boston, Alex Cora, informó el domingo que el lanzador abridor Patrick Sandoval tuvo molestias en el brazo izquierdo tras su última apertura de rehabilitación con el equipo de Triple A. “Patrick Sandoval está aquí hoy tras experimentar rigidez en el bíceps. Obviamente, no es lo que él ni el club desean, dada su prolongada ausencia”, publicó Mac Cerullo del Boston Herald en Bluesky.

A Kutter Crawford, que tiene un desgarro de la muñeca derecha, recientemente se le realizó una resonancia magnética del codo derecho. Los resultados determinarán cuándo podrá reincorporarse a las ligas menores. No se le espera de regreso en el equipo de Cora hasta junio.

Lineups probables de New York Yankees y Boston Red Sox

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Giancarlo Stanton Bateador designado Ben Rice Primera base Amed Rosario Tercera base Jazz Chisholm Jr. Segunda base José Caballero Campocorto Austin Wells Receptor

Red Sox

Jugador Posición Roman Anthony Jardinero izquierdo Andruw Monasterio Primera base Willson Contreras Bateador designado Trevor Story Campocorto Wilyer Abreu Jardinero derecho Ceddanne Rafaela Jardinero central Caleb Durbin Tercera base Carlos Narváez Receptor Isiah Kiner-Falefa Segunda base

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