MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Houston Astros en TV, streaming y lineups

Jazz Chisholm Jr. lideró la ofensiva de los New York Yankees y los llevó a ganar su séptimo partido en fila en el partido inaugural de la primera serie de esta temporada de MLB ante Houston Astros, un equipo con el que han ido construyendo una rivalidad intensa.

Los neoyorquinos conectaron cuatro jonrones en el primer día en el Daikin Park y con 8 triunfos en sus últimos 10 partidos tienen ahora récord de 17-9, el mejor de la Liga Americana. Han anotado por lo menos cuatro carreras en nueve juegos consecutivos y esperan continuar esa producción esta noche en el segundo duelo en Houston.

Por su parte, los Astros han sido derrotados en seis de sus últimos 10 encuentros y tratarán de igualar la serie con el derecho Mike Burrows (1-3, 6.75 de efectividad, 25 ponches) como abridor de este sábado. Por los Yankees lanzará el zurdo Ryan Weathers (1-2, 3.18 de efectividad, 36 ponches).

Ben Rice, Jazz Chisholm, Ryan McMahon and Jose Caballero all homered tonight for the Yankees.



It's the first time each of their starting infielders (1B-2B-3B-SS) homered in the same game since June 15, 2011 vs Rangers. (Mark Teixeira, Robinson Cano, Ramiro Pena, Eduardo Nunez) — New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) April 25, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Astros?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: Sábado 25 de abril.

Hora: 7:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:10 p.m. (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Astros en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Space City Home Network, YES MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

Aaron Judge y Ben Rice son la segunda dupla con al menos 9 jonrones y 19 bases por bolas recibidas en los primeros 26 partidos de un equipo, según datos de Katie Sharp. Mark McGwire y Jim Edmons, en el 2000 con St. Louis Cardinals, fueron los primeros.

Últimas noticias de Astros

Yordan Álvarez está postulándose para MVP de la Liga Americana y actualmente lidera los tres departamentos de la Triple Corona con 11 jonrones, 26 carreras impulsadas y average de .357. También está al comando de los bateadores del joven circuito en hits (35), OBP (.471), slugging (.776) y OPS (1.247).

Algunos analistas creen que hay una posibilidad de que los Astros fichen a Taijuan Walker, el veterano que acaba de ser dejado en libertad por los Phillies, para que ayuden en medio de la crisis de pitcheo del equipo.

Lesionados de Yankees

Gerrit Cole lanzó 4.1 innings en su segunda apertura consecutiva de rehabilitación en ligas menores. Permitió dos carreras y cinco hits para los Hudson Valley Renegades de Clase A el jueves por la noche. Ponchó a 4, no dio boletos y 42 de sus 52 pitcheos estuvieron en la zona de strike.

Carlos Rodón hizo su primera apertura de rehabilitación con el Hudson Valley el viernes por la noche. Lanzó 4.1 innings sin permitir carreras. Le dieron un sencillo, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores con 65 lanzamientos (43 strikes). También golpeó a un bateador.

Giancarlo Stanton abandonó el partido del viernes contra los Astros por molestias en la parte inferior de la pierna izquierda. "Tiene una ligera molestia en la pantorrilla. Esperemos que no sea nada grave", dijo el manager Aaron Boone a SNY después del partido. “Veremos cómo está mañana”.

Lesionados de Astros

Tatsuya Imai se prepara para su asignación de rehabilitación después de tener su segunda sesión de bullpen.

Hunter Brown: comenzó su programa de lanzamientos practicando tiros de hasta 23 metros. Su regreso está previsto para finales de mayo o principios de junio.

Bennett Sousa podría ser activado para el segundo juego de la serie contra los Yankees después de realizar sesiones de bullpen en días consecutivos a principios de esta semana como parte de su rehabilitación.

Jeremy Peña reanudó los entrenamientos de bateo y estuvo en el campo antes del partido del viernes contra los Yankees, practicando fildeo de roletazos y lanzamientos a primera base.

Lineups probables de New York Yankees y Houston Astros

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor Ryan McMahon Tercera base José Caballero Campocorto

Astros

Jugador Posición Carlos Correa Campocorto Yordan Álvarez Bateador designado Isaac Paredes Tercera base José Altuve Segunda base Christian Walker Primera base Cam Smith Jardinero derecho Dustin Harris Jardinero izquierdo Yainer Díaz Receptor Brice Matthews Jardinero central

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