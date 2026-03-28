MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups

Los sluggers de los New York Yankees se hicieron presentes el viernes y respaldaron otra buena actuación del cuerpo de lanzadores para poner en jaque a los San Francisco Giants, que este sábado salen al campo en busca de un triunfo que les evite perder por barrida la primera serie de la temporada 2026 en MLB.

El capitán de los Yankees conectó su primer jonrón de la zafra y Giancarlo Stanton lo siguió para sellar el segundo triunfo de los neoyorquinos en San Francisco, ambos por blanqueo. “Algunos jugadores ya se han adaptado bien a la temporada, superando esas cosas iniciales”, dijo el manager Aaron Boone. “Hasta ahora, los muchachos han salido con mucha energía y han jugado muy bien”.

Para el tercer y último duelo de esta serie, Boone tiene anunciado como abridor al derecho Will Warren. Por los Giants saldrá a buscar el triunfo de la honra el también diestro Tyler Mahle.

Giants offense through 2 games:



0 Runs

.068 BA (4-59)

1 XBH

19 K pic.twitter.com/KxhDIX9Kpn — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 27, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Giants?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos

Fecha: sábado 28 de marzo.

Hora: 7:15 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:15 p.m. (México DF).

Estadio: Oracle Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Giants en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos FOX FOX App, MLB. tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

Los Yankees firmaron al derecho venezolano Luis García con un contrato de ligas menores. García, de 29 años de edad y quien pertenecía a Houston Astros, tuvo una cirugía Tommy John en octubre y se cree que firmará un acuerdo de dos años.

De acuerdo con datos de Katie Sharp, los Yankees se convirtieron en “el segundo equipo en la era moderna (desde 1900) en permitir cero carreras y menos de cinco hits combinados en sus dos primeros partidos de la temporada. El otro equipo que lo logró fueron los Indians de 1940”. Es la primera vez en la historia de la franquicia del Bronx.

Últimas noticias de Giants

El dominicano Rafael Devers estuvo de nuevo como bateador designado de los Giants el viernes por las molestias en el tendón de la corva que ha sufrido desde los entrenamientos de primavera. Se dijo que está disponible para jugar en primera base si es necesario, pero Casey Schmitt ha estado cubriendo esa posición.

Lesionados de Yankees

Clarke Schmidt está en lista de lesionados de 60 días y tiene previsto comenzar a lanzar en el bullpen antes de finales de marzo. Podría enfrentarse a bateadores en abril o mayo, según MLB.com.

Gerrit Cole comenzó la temporada en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de una cirugía Tommy John.

Anthony Volpe fue puesto en lista de lesionados de 10 días y el manager Aaron Boone dijo que podría comenzar una asignación de rehabilitación en las ligas menores alrededor de la segunda semana de abril. También que necesitará el equivalente a un entrenamiento de primavera completo antes de unirse a los Yankees, de acuerdo con Gary Phillips del New York Daily News.

Lesionados de Giants

Hayden Birdsong tuvo una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital (UCL) en el codo derecho el miércoles, según un reporte de Susan Slusser del San Francisco Chronicle.

Sam Hentges fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el miércoles por molestias en el hombro y la rodilla.

Reiver Sanmartin fue inscrito en la lista de lesionados de 60 días esta semana.

Joel Peguero tiene una distensión de isquiotibiales de grado 2, según informa Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area.

Lineups probables de New York Yankees y San Francisco Giants

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base José Caballero Campocorto Ryan McMahon Tercera base Austin Wells Receptor

Giants

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Matt Chapman Tercera base Rafael Devers Bateador designado Willy Adames Campocorto Jung Hoo Lee Jardinero derecho Heliot Ramos Jardinero izquierdo Casey Schmitt Primera base Patrick Bailey Receptor Harrison Bader Jardinero central

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