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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups

El segundo choque de la serie en Seattle se disputará este martes con Max Fried buscando su segundo triunfo
Mariana Moreno|
Los New York Yankees tendrán a Max Fried como abridor
Los New York Yankees tendrán a Max Fried como abridor | Cary Edmondson-Imagn Images

Una joya del abridor Luis Castillo y un hit de Cal Raleigh en el final del noveno inning sirvieron para que Seattle Mariners detuvieran la racha triunfal de los New York Yankees en el comienzo de la segunda serie de la temporada de MLB.

La escuadra dirigida por Dan Wilson volvió a demostrar que el pitcheo es su mejor fortaleza maniatando a la poderosa ofensiva de los neoyorquinos, que este martes buscarán la revancha en Seattle.

Se espera un duelo de pitcheo para el juego número 2 de esta confrontación. Wilson llamará al montículo al derecho Logan Gilbert (0-0, 5.06 de efectividad, 7 ponches), mientras que por los visitantes la apertura le corresponde al as de su rotación, el zurdo Max Fried (1-0, 0.00, 4 ponches).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Mariners?

  • Ciudad: Seattle, Washington, Estados Unidos
  • Fecha: martes 31 de marzo.
  • Hora: 9:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:40 p.m. (México DF).
  • Estadio: T-Mobile Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Mariners en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

Mariners.TV, YES, TBS

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

  • Los Yankees han usado el nuevo sistema ABS para desafiar lanzamientos en cinco ocasiones de lo que va de temporada y las han acertado todas.
  • El bullpen de Nueva York no había permitido carreras hasta la anotación que los dejó en el terreno este lunes en Seattle. La derrota (primera de la temporada para el conjunto del Bronx) fue para Paul Blackburn.
  • Aaron Boone declaró después del juego que nunca consideró darle la base por bolas intencional a Cal Raleigh: “No, nunca se pensó eso. No había margen de error”.

Últimas noticias de Mariners

  • Cal Raleigh conectó ante los Yankees su cuarto hit de Walk off en su carrera en Grandes Ligas. El receptor no estuvo en la alineación titular por su lento inicio ofensivo, en el que tenía de 15-2 con 10 ponches.
  • Kade Anderson y Ryan Sloan, los dos mejores prospectos de pitcheo de los Mariners, comenzarán juntos su temporada regular en Doble-A.
  • Con sus siete abanicados del lunes ante Nueva York, el dominicano Luis Castillo llegó a 1.500 ponches de por vida en MLB.

Lesionados de Yankees

  • Anthony Volpe (hombro) tiene programada una sesión de práctica de bateo en vivo esta semana.
  • Gerrit Cole (codo) tiene programada una sesión de práctica de bateo en vivo esta semana.
  • Carlos Rodón (codo) se enfrentó a bateadores en una sesión de práctica de bateo en vivo de 50 lanzamientos el domingo.

Lesionados de Mariners

  • Carlos Vargas: los Marineros pusieron al relevista en la lista de lesionados de 15 días el viernes, retroactivo al 24 de marzo, por una distensión en el dorsal ancho derecho.

Lineups probables de New York Yankees y Seattle Mariners

Yankees

Jugador

Posición

Trent Grisham

Jardinero central

Aaron Judge

Jardinero derecho

Cody Bellinger

Jardinero izquierdo

Ben Rice

Primera base

Giancarlo Stanton

Bateador designado

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Ryan McMahon

Tercera base

Austin Wells

Receptor

José Caballero

Campocorto

Mariners

Jugador

Posición

Brendan Donovan

Tercera base

Rob Refsnyder

Bateador designado

Julio Rodríguez

Jardinero central

Josh Naylor

Primera base

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Mitch Garver

Receptor

Victor Robles

Jardinero derecho

Leo Rivas

Campocorto

Cole Young

Segunda base

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.