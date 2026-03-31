MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups
Una joya del abridor Luis Castillo y un hit de Cal Raleigh en el final del noveno inning sirvieron para que Seattle Mariners detuvieran la racha triunfal de los New York Yankees en el comienzo de la segunda serie de la temporada de MLB.
La escuadra dirigida por Dan Wilson volvió a demostrar que el pitcheo es su mejor fortaleza maniatando a la poderosa ofensiva de los neoyorquinos, que este martes buscarán la revancha en Seattle.
Se espera un duelo de pitcheo para el juego número 2 de esta confrontación. Wilson llamará al montículo al derecho Logan Gilbert (0-0, 5.06 de efectividad, 7 ponches), mientras que por los visitantes la apertura le corresponde al as de su rotación, el zurdo Max Fried (1-0, 0.00, 4 ponches).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Mariners?
- Ciudad: Seattle, Washington, Estados Unidos
- Fecha: martes 31 de marzo.
- Hora: 9:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:40 p.m. (México DF).
- Estadio: T-Mobile Park.
¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Mariners en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
Mariners.TV, YES, TBS
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Yankees
- Los Yankees han usado el nuevo sistema ABS para desafiar lanzamientos en cinco ocasiones de lo que va de temporada y las han acertado todas.
- El bullpen de Nueva York no había permitido carreras hasta la anotación que los dejó en el terreno este lunes en Seattle. La derrota (primera de la temporada para el conjunto del Bronx) fue para Paul Blackburn.
- Aaron Boone declaró después del juego que nunca consideró darle la base por bolas intencional a Cal Raleigh: “No, nunca se pensó eso. No había margen de error”.
Últimas noticias de Mariners
- Cal Raleigh conectó ante los Yankees su cuarto hit de Walk off en su carrera en Grandes Ligas. El receptor no estuvo en la alineación titular por su lento inicio ofensivo, en el que tenía de 15-2 con 10 ponches.
- Kade Anderson y Ryan Sloan, los dos mejores prospectos de pitcheo de los Mariners, comenzarán juntos su temporada regular en Doble-A.
- Con sus siete abanicados del lunes ante Nueva York, el dominicano Luis Castillo llegó a 1.500 ponches de por vida en MLB.
Lesionados de Yankees
- Anthony Volpe (hombro) tiene programada una sesión de práctica de bateo en vivo esta semana.
- Gerrit Cole (codo) tiene programada una sesión de práctica de bateo en vivo esta semana.
- Carlos Rodón (codo) se enfrentó a bateadores en una sesión de práctica de bateo en vivo de 50 lanzamientos el domingo.
Lesionados de Mariners
- Carlos Vargas: los Marineros pusieron al relevista en la lista de lesionados de 15 días el viernes, retroactivo al 24 de marzo, por una distensión en el dorsal ancho derecho.
Lineups probables de New York Yankees y Seattle Mariners
Yankees
Jugador
Posición
Trent Grisham
Jardinero central
Aaron Judge
Jardinero derecho
Cody Bellinger
Jardinero izquierdo
Ben Rice
Primera base
Giancarlo Stanton
Bateador designado
Jazz Chisholm Jr.
Segunda base
Ryan McMahon
Tercera base
Austin Wells
Receptor
José Caballero
Campocorto
Mariners
Jugador
Posición
Brendan Donovan
Tercera base
Rob Refsnyder
Bateador designado
Julio Rodríguez
Jardinero central
Josh Naylor
Primera base
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Mitch Garver
Receptor
Victor Robles
Jardinero derecho
Leo Rivas
Campocorto
Cole Young
Segunda base
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.