MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups

Una joya del abridor Luis Castillo y un hit de Cal Raleigh en el final del noveno inning sirvieron para que Seattle Mariners detuvieran la racha triunfal de los New York Yankees en el comienzo de la segunda serie de la temporada de MLB.

La escuadra dirigida por Dan Wilson volvió a demostrar que el pitcheo es su mejor fortaleza maniatando a la poderosa ofensiva de los neoyorquinos, que este martes buscarán la revancha en Seattle.

Se espera un duelo de pitcheo para el juego número 2 de esta confrontación. Wilson llamará al montículo al derecho Logan Gilbert (0-0, 5.06 de efectividad, 7 ponches), mientras que por los visitantes la apertura le corresponde al as de su rotación, el zurdo Max Fried (1-0, 0.00, 4 ponches).

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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Mariners?

Ciudad: Seattle, Washington, Estados Unidos

Fecha: martes 31 de marzo.

Hora: 9:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:40 p.m. (México DF).

Estadio: T-Mobile Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Mariners en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Mariners.TV, YES, TBS MLB.tv México Televisa, ESPN MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

Los Yankees han usado el nuevo sistema ABS para desafiar lanzamientos en cinco ocasiones de lo que va de temporada y las han acertado todas.

El bullpen de Nueva York no había permitido carreras hasta la anotación que los dejó en el terreno este lunes en Seattle. La derrota (primera de la temporada para el conjunto del Bronx) fue para Paul Blackburn.

Aaron Boone declaró después del juego que nunca consideró darle la base por bolas intencional a Cal Raleigh: “No, nunca se pensó eso. No había margen de error”.

Últimas noticias de Mariners

Cal Raleigh conectó ante los Yankees su cuarto hit de Walk off en su carrera en Grandes Ligas. El receptor no estuvo en la alineación titular por su lento inicio ofensivo, en el que tenía de 15-2 con 10 ponches.

Kade Anderson y Ryan Sloan, los dos mejores prospectos de pitcheo de los Mariners, comenzarán juntos su temporada regular en Doble-A.

Con sus siete abanicados del lunes ante Nueva York, el dominicano Luis Castillo llegó a 1.500 ponches de por vida en MLB.

Lesionados de Yankees

Anthony Volpe (hombro) tiene programada una sesión de práctica de bateo en vivo esta semana.

Gerrit Cole (codo) tiene programada una sesión de práctica de bateo en vivo esta semana.

Carlos Rodón (codo) se enfrentó a bateadores en una sesión de práctica de bateo en vivo de 50 lanzamientos el domingo.

Lesionados de Mariners

Carlos Vargas: los Marineros pusieron al relevista en la lista de lesionados de 15 días el viernes, retroactivo al 24 de marzo, por una distensión en el dorsal ancho derecho.

Lineups probables de New York Yankees y Seattle Mariners

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Ryan McMahon Tercera base Austin Wells Receptor José Caballero Campocorto

Mariners

Jugador Posición Brendan Donovan Tercera base Rob Refsnyder Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Josh Naylor Primera base Randy Arozarena Jardinero izquierdo Mitch Garver Receptor Victor Robles Jardinero derecho Leo Rivas Campocorto Cole Young Segunda base

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