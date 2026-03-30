MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups
Pese a lograr una notable barrida a domicilio en su serie inaugural de MLB 2026, los New York Yankees (3-0) no descansan, ya que este lunes visitan a los también poderosos Seattle Mariners (2-2).
Efectivamente, los Bombarderos del Bronx ganaron sus tres desafíos en la casa de los San Francisco Giants entre miércoles y domingo, dejando claro que cuentan con una combinación de pitcheo y bateo que puede acabar con cualquier rival. Por su parte, la novena del estado de Washington dividió honores, igualmente actuando de local, en sus cuatro compomisos ante Cleveland Guardians.
El manager de los Yankees, Aaron Boone, enviará al montículo del T-Mobile Park al joven Ryan Weathers, adquirido en enero mediante un canje con Miami Marlins. Eso sí, el zurdo no hizo un buen Spring Training, puesto que registró 1-3 con 8.83 de efectividad en 17.1 actos.
Tampoco estuvo eficaz en los juegos de exhibición el dominicano Luis Castillo (0-2, 7.88 PCL, 15.0 IP), quien iniciará por los Mariners. No obstante, el derecho de 33 años ha sido uno de los brazos más consistentes de Seattle desde mediados del 2022, cuando arribó a dicha organización procedente de Cincinnati Reds.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Mariners?
- Ciudad: Seattle, Washington, Estados Unidos.
- Fecha: lunes 30 de marzo.
- Hora: 9:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:40 p.m. (México DF).
- Estadio: T-Mobile Park.
¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Mariners en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
Yes Network y Mariners.TV
MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local), fuboTV y DirecTV Stream
México
ESPN
Disney+ y MLB.TV
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+ y MLB.TV
Últimas noticias de los Yankees
- El manager Boone ratificó a Yes Network que el ex prospecto Will Warren seguirá en la rotación para la segunda semana de temporada, luego de ceder una sola carrera en 4.1 entradas el sábado contra los Giants.
- Entretanto, NBC Sports cree que la estelar joya de las granjas de los Yankees, Spencer Jones, subirá primero a MLB en 2026 que el dominicano Jasson Domínguez, quien ya ha sido parte del roster principal del club en los temporadas recientes. Jones pegó cuadrangular y totalizó de 8-3 en una doble cartelera dominical en Triple A.
Últimas noticias de los Mariners
- Diversos medios creen que Cal Raleigh no actuará de catcher este lunes contra la escuadra neoyorquina debido a que trabajó detrás del plato en los primeros cuatro juegos, en días seguidos, de Seattle. De ese modo, quien fuera segundo en la carrera al MVP de la Americana en 2025 podría fungir de designado.
- El Seattle Times reveló que el campocorto J.P. Crawford no será activado el fin de semana que viene, motivado a que todavía no se acerca a sentirse 100% recuperado de sus problemas de hombro.
Lesionados de New York Yankees
- Anthony Volpe (campocorto): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de su cirugía de hombro.
- Gerrit Cole (abridor): en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de su cirugía Tommy John (codo).
- Carlos Rodón (abridor): en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de un espolón óseo y del codo.
- Clarke Schmidt (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía de codo.
Lesionados de Seattle Mariners
- J.P. Crawford (campocorto): en lista de lesionados de 10 días debido a una inflamación del hombro derecho.
- Miles Mastrobuoni (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en la pantorrilla derecha.
- Logan Evans (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía para reparar un ligamento colateral cubital en su brazo derecho.
Lineups probables de Yankees y Mariners
Yankees
Jugador
Posición
Trent Grisham
Jardinero central
Aaron Judge
Jardinero derecho
Cody Bellinger
Jardinero izquierdo
Ben Rice
Primera base
Giancarlo Stanton
Bateador designado
Jazz Chisholm Jr.
Segunda base
Jorge Caballero
Campocorto
Ryan McMahon
Tercera base
Austin Wells
Receptor
Mariners
Jugador
Posición
Julio Rodríguez
Jardinero central
Cal Raleigh
Bateador designado
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Josh Naylor
Primera base
Víctor Robles
Jardinero derecho
Mitch Garver
Receptor
Brendan Donovan
Tercera base
Leo Rivas
Campocorto
Ryan Bliss
Segunda base
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold