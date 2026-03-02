Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups

La escuadra boricua se aferra a un espíritu de resiliencia para encarar el torneo a pesar de sus ausencias y tendrá su primer juego de preparación en el Spring Training
Mariana Moreno|
Puerto Rico jugará contra los Red Sox en Florida
Puerto Rico jugará contra los Red Sox en Florida | Sam Navarro-Imagn Images

En la escuadra de Puerto Rico tienen el empeño de pasar la página y dejar en el olvido las ausencias para concentrarse en lo que pueden lograr en la edición del Clásico Mundial de Béisbol que está por comenzar.

Con un cuerpo de pitcheo interesante, una estrella de MLB como Nolan Arenado y jóvenes figuras que quieren dar un paso al frente como Heliot Ramos, los boricuas están decididos a hacer la fiesta que planeaban cuando sean sede del Grupo A del torneo.

Pero primero tendrán un par de partidos de preparación en medio del Spring Training de las Grandes Ligas y el primero de ellos los enfrentará a los Boston Red Sox, que los recibirán en su campamento de primavera con el zurdo Jake Bennett designado como abridor. Yadier Molina el manager de Puerto Rico, no ha anunciado cómo manejará el pitcheo en estos días previos al Clásico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Red Sox?

  • Ciudad: Fort Myers, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 3 de marzo.
  • Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: JetBlue Park.

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Red Sox en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

NESN+, NESN 360

MLB.tv

Puerto Rico

WAPA Deportes

MLB.tv

Últimas noticias de Puerto Rico

  • Los medios puertorriqueños han adelantado la rotación de abridores que tendrá el manager Yadier Molina en el Clásico. El veterano Seth Lugo irá contra Colombia, el prospecto de New York Yankees Elmer Rodríguez ante Panamá, José de León vs. Cuba  y Eduardo Rivera abrirá contra Canadá.
  • El receptor veterano Martín Maldonado, capitán del equipo, estuvo trabajando en una jornada de entrenamiento con los lanzadores José de León, Jorge López, Ángel Reyes y Raymond Burgos, afinando la preparación para el torneo.

Últimas noticias de Red Sox

  • El primera base de los Red Sox, Triston Casas, que es un primera base natural, estuvo tomando roletazos en la antesala el lunes por la mañana. Los reportes señalan que no hay planes de una mudanza, sino que ayudaba a un nuevo compañero.
  • Kristhian Campbell está en la mira del manager Alex Cora y ha estado trabajando en los jardines. Cora está esperando que Campbell recupere el ritmo de la primavera pasada para poder encontrarle turnos al bate y tiempo de juego.

Lesionados en Puerto Rico y Red Sox

  • El infielder de los Red Sox Brendan Rodgers ha presentado dolor en el hombro derecho y le tomaron imágenes después del 25 de febrero. Se esperaba que este lunes tuviera una reunión con un médico para discutir opciones.
  • No hay reportes de jugadores lesionados en el campamento de la selección de Puerto Rico.

Lineups probables de Puerto Rico y Red Sox

Puerto Rico

Jugador

Posición

Eddie Rosario

Jardinero central

MJ Meléndez

Jardinero izquierdo

Heliot Ramos

Jardinero derecho

Nolan Arenado

Tercera base

Edwin Arroyo

Campocorto

Willie Castro

Segunda base

Emmanuel Rivera

Prmera base

Martín Maldonado

Receptor

Christian Vázquez

Bateador designado

Boston Red Sox

Jugador

Posición

Braiden Ward

Jardinero central

Nick Sogard

Primera base

Matt Thaiss

Receptor

Mickey Gasper

Bateador designado

Vinny Capra

Segunda base

Allan Castro

Jardinero derecho

Tyler McDonough

Jardinero izquierdo

Max Ferguson

Tercera base

Franklin Arias

Campocorto

Mariana Moreno
