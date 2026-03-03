MLB en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Minnesota Twins en TV, streaming y lineups

Después de haber tenido un juego contra los Red Sox, Puerto Rico se enfrenta este miércoles contra Minnesota Twins como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Será su último partido de fogueo antes de volar a San Juan, donde serán sede de un grupo en la primera ronda del torneo.

Los boricuas están decididos a cumplir su objetivo de dar pelea por el título a pesar de sus ausencias y durante su tiempo en Florida mostraron una buena actitud, con los veteranos guiando a las jóvenes figuras de la selección dirigida por Yadier Molina.

Minnesota, que tiene una situación complicada por las lesiones que han surgido en este Spring Training, tendrá al derecho Zebby Matthews (1-0, 0.00 de efectividad, 3 ponches) como su abridor para este duelo. Molina no ha dejado saber a quién le dará la responsabilidad de iniciar el encuentro por Puerto Rico.

To Puerto Rico: "I'm going to give you guys my all."



Nolan Arenado is connecting with his roots as he takes the field for @BeisbolPR in @WBCBaseball. pic.twitter.com/w4R8JWpzuG — MLBPA (@MLBPA) March 2, 2026

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Minnesota en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Twins.TV MLB.tv Puerto Rico WAPA Deportes MLB.tv

Últimas noticias de Puerto Rico

El manager Yadier Molina habló con la prensa este lunes y se declaró “Contento con lo que vi en la primera práctica”. “Los muchachos vinieron bien positivos y tenemos una meta, salir a competir en cada juego y ganar el campeonato”. Han estado trabajando en fundamentos defensivos y ofensivos y fomentando la comunicación: “Tenemos muchas caras nuevas, pero la química es importante para un equipo ganador”.

El veterano lanzador Seth Lugo está emocionado de regresar al Clásico Mundial. “Lo más importante para mí es que mis hijos vivan esta experiencia”, dijo Lugo a la prensa en Kansas City. “La última vez que participé en este torneo, no tenía hijos. Así que estoy muy emocionado por ellos, y porque podrán ir a Puerto Rico y ver el béisbol desde una perspectiva diferente”.

Últimas noticias de Minnesota

Con el venezolano Pablo López fuera toda la temporada por una cirugía Tommy John y David Festa y Joe Ryan sufriendo lesiones, se abre una puerta para que Mick Abel se quede con un lugar en la rotación de abridores de los Twins.

En Minnesota esperan que Royce Lewis pueda regresar a la acción esta semana.

Lesionados de Puerto Rico y Minnesota

Walker Jenkins, el prospecto número 1 de Minnesota para 2025 (y 14 del ranking MLB Pipeline 2026) tiene una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierdo, según Dan Hayes de The Athletic. El manager Derek Shelton dijo que “estará de baja por un tiempo”. No hay un plazo estimado para la recuperación del jugador de 21 años de edad.

En Puerto Rico no reportan lesiones y cruzan los dedos para que así se mantenga, porque no tienen mucha profundidad para reemplazos.

Lineups probables de Puerto Rico y Minnesota

Puerto Rico

Jugador Posición Eddie Rosario Jardinero central MJ Meléndez Jardinero izquierdo Heliot Ramos Jardinero derecho Nolan Arenado Tercera base Edwin Arroyo Campocorto Willie Castro Segunda base Emmanuel Rivera Primera base Martín Maldonado Receptor Christian Vázquez Bateador designado

Minnesota

Jugador Posición Luke Keaschall Segunda base Trevor Larnach Jardinero izquierdo Josh Bell Bateador designado Victor Caratini Receptor Kody Clemens Primera base Alan Roden Jardinero derecho Brooks Lee Campocorto Austin Martin Jardinero central Eric Wagaman Tercera base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol