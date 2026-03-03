MLB en vivo online: Cómo ver el Puerto Rico vs. Minnesota Twins en TV, streaming y lineups
Después de haber tenido un juego contra los Red Sox, Puerto Rico se enfrenta este miércoles contra Minnesota Twins como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Será su último partido de fogueo antes de volar a San Juan, donde serán sede de un grupo en la primera ronda del torneo.
Los boricuas están decididos a cumplir su objetivo de dar pelea por el título a pesar de sus ausencias y durante su tiempo en Florida mostraron una buena actitud, con los veteranos guiando a las jóvenes figuras de la selección dirigida por Yadier Molina.
Minnesota, que tiene una situación complicada por las lesiones que han surgido en este Spring Training, tendrá al derecho Zebby Matthews (1-0, 0.00 de efectividad, 3 ponches) como su abridor para este duelo. Molina no ha dejado saber a quién le dará la responsabilidad de iniciar el encuentro por Puerto Rico.
¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Minnesota en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
Twins.TV
MLB.tv
Puerto Rico
WAPA Deportes
MLB.tv
Últimas noticias de Puerto Rico
- El manager Yadier Molina habló con la prensa este lunes y se declaró “Contento con lo que vi en la primera práctica”. “Los muchachos vinieron bien positivos y tenemos una meta, salir a competir en cada juego y ganar el campeonato”. Han estado trabajando en fundamentos defensivos y ofensivos y fomentando la comunicación: “Tenemos muchas caras nuevas, pero la química es importante para un equipo ganador”.
- El veterano lanzador Seth Lugo está emocionado de regresar al Clásico Mundial. “Lo más importante para mí es que mis hijos vivan esta experiencia”, dijo Lugo a la prensa en Kansas City. “La última vez que participé en este torneo, no tenía hijos. Así que estoy muy emocionado por ellos, y porque podrán ir a Puerto Rico y ver el béisbol desde una perspectiva diferente”.
Últimas noticias de Minnesota
- Con el venezolano Pablo López fuera toda la temporada por una cirugía Tommy John y David Festa y Joe Ryan sufriendo lesiones, se abre una puerta para que Mick Abel se quede con un lugar en la rotación de abridores de los Twins.
- En Minnesota esperan que Royce Lewis pueda regresar a la acción esta semana.
Lesionados de Puerto Rico y Minnesota
- Walker Jenkins, el prospecto número 1 de Minnesota para 2025 (y 14 del ranking MLB Pipeline 2026) tiene una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierdo, según Dan Hayes de The Athletic. El manager Derek Shelton dijo que “estará de baja por un tiempo”. No hay un plazo estimado para la recuperación del jugador de 21 años de edad.
- En Puerto Rico no reportan lesiones y cruzan los dedos para que así se mantenga, porque no tienen mucha profundidad para reemplazos.
Lineups probables de Puerto Rico y Minnesota
Puerto Rico
Jugador
Posición
Eddie Rosario
Jardinero central
MJ Meléndez
Jardinero izquierdo
Heliot Ramos
Jardinero derecho
Nolan Arenado
Tercera base
Edwin Arroyo
Campocorto
Willie Castro
Segunda base
Emmanuel Rivera
Primera base
Martín Maldonado
Receptor
Christian Vázquez
Bateador designado
Minnesota
Jugador
Posición
Luke Keaschall
Segunda base
Trevor Larnach
Jardinero izquierdo
Josh Bell
Bateador designado
Victor Caratini
Receptor
Kody Clemens
Primera base
Alan Roden
Jardinero derecho
Brooks Lee
Campocorto
Austin Martin
Jardinero central
Eric Wagaman
Tercera base
