MLB en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Houston Astros en TV, streaming y lineups

El manager de Venezuela, Omar López, ya tiene su grupo completo en Florida y se alista para el primer partido de esta edición del Clásico Mundial de Béisbol confiando en que esta vez conseguirán un histórico avance a la final.

Pero antes de verse las caras con Países Bajos en la inauguración del Grupo D del torneo, tendrán un par de encuentros de fogueo y uno de ellos se jugará este martes en el campamento primaveral de Houston Astros, sus anfitriones,

Joe Espada, el estratega de los siderales, tiene previsto usar al lanzador derecho dominicano Christian Javier para que se enfrente con al poderosa toletería venezolana que cuenta con figuras como Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Luis Arráez y Salvador Pérez entre otros. López todavía no ha develado su plan con el pitcheo de la escuadra de Venezuela.

¡Puro orgullo venezolano! Los muchachos están listos para el #WorldBaseballClassic. 🇻🇪 pic.twitter.com/pMclXmeXfk — MLB Español (@mlbespanol) March 2, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Astros?

Ciudad: West Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 3 de marzo.

Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: CACTI Park of the Palm Beaches.

¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Astros en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Space City Home Network MLB.tv Venezuela IVC MLB.tv

Últimas noticias de Venezuela

Willson Contreras está emocionado por poder compartir equipo por primera vez con su hermano, William, receptor de la selección de Venezuela. “Va a ser increíble. Creo que representar a Venezuela será un sueño hecho realidad, especialmente con mamá y papá en las gradas y nuestra familia allí. Significa mucho para nosotros. Significa mucho para mí, porque llevar 'Venezuela' en el pecho significa mucho para mí, así que quiero jugar duro. Quiero jugar con orgullo. No veo la hora de compartir ese momento con mi hermano”, dijo al portal de MLB.

En su primera práctica este lunes en el campo de West Palm Beach, el equipo de Venezuela estuvo trabajando en los fundamentos defensivos.

La selección venezolana tiene récord de 15 victorias y 13 derrotas de por vida en el Clásico Mundial de Béisbol. Su debut fue el 7 de marzo de 2006, cuando fue derrotada por 11-5 ante República Dominicana.

Últimas noticias de los Houston Astros

Josh Reddick regresó a la organización de los siderales, pero ahora para cumplir el rol de instructor de outfield en calidad de invitado.

José Altuve no estará en el lineup de los Astros para el choque de exhibición contra la selección venezolana por decisión del manager Joe Espada.

Hay reportes de que Houston firmó a un prospecto cubano, el lanzador derecho de 18 años de edad Daniel Reyes.

Lesionados en Venezuela y Houston Astros

Los Astros no tienen fecha para la incorporación de dos de sus lanzadores. El taponero Josh Hader tiene una tendinitis en el bíceps izquierdo y Enyel De Los Santos padece una distensión en la rodilla derecha.

Las últimas dos lesiones reportadas en la selección de Venezuela fueron las de los serpentinero Pablo López (que tuvo una cirugía Tommy John) y Oddanier Mosqueda.

Lineups probables de Venezuela y Astros

Venezuela

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Jackson Chourio Jardinero central Eugenio Suárez Tercera base William Contreras Receptor Salvador Pérez Bateador designado Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardnero izquierdo Andrés Giménez Campocorto

Houston Astros

Jugador Posición Riley Unroe Campocorto Isaac Paredes Bateador designado Carlos Correa Tercera base Christian Walker Primera base Cam Smith Jardinero central Taylor Trammell Jardinero derecho Zach Dezenzo Jardinero izquierdo Brice Matthews Segunda base César Salazar Receptor

