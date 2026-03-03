MLB en vivo online: Cómo ver el Detroit Tigers vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

La selección de República Dominicana vivió días llenos de emoción en Santo Domingo y este miércoles culmina su trabajo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol con su segundo duelo de fogueo ante Detroit Tigers.

Las estrellas dominicanas están listas para el desafío que se han propuesto: ir por el segundo título para su país en este torneo, pero antes tendrán que medirse versus la escuadra de Detroit. Fernando Tatís Jr., Juan Soto, Manny Machado y compañía han hecho un espectáculo en cada práctica y han mostrado la química del equipo.

El manager Albert Pujols ya había adelantado que su abridor para este miércoles será el derecho de los Boston Red Sox Brayan Bello. Por Detroit está anunciado el diestro Burch Smith, que normalmente ejerce funciones de relevista.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Detroit vs. República Dominicana?

Ciudad: Santo Domingo, República Dominicana.

Fecha: 4 de marzo.

Hora: 2:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:05 p.m. (México DF).

Estadio: Quisqueya Juan Marichal.

¿Cómo se podrá ver el Detroit vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos MLB Network MLB.tv República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32), Coral 39, Teleantillas 10 MLB.tv

Últimas noticias de Detroit

Los jugadores dominicanos Framber Valdez, Wenceel Pérez y Thayron Liranzo son parte de la delegación de Detroit en Santo Domingo e hicieron una visita a una escuela. Valdez no estará disponible para lanzar. También viajó el serpentinero de ligas menores Carlos Peña.

El manager de los Tigers, A.J. Hinch, recientemente salió en defensa del prospecto estrella Max Clark debido a las críticas que ha estado recibiendo.

Últimas noticias de República Dominicana

Manny Machado, capitán de la selección dominicana, está emocionado de representar de nuevo al país de sus padres. “Ponerme este uniforme de República Dominicana es lo más importante que me ha ocurrido en mi carrera”, dijo en Santo Domingo. “Pudiendo haber jugado por otro país, hacerlo con República Dominicana es lo más importante, esa es mi familia y la familia es lo más importante”.

El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, dijo este lunes en una rueda de prensa que el veterano Junior Lake sustituirá a Johan Rojas. El outfielder de Philadelphia Phillies quedó fuera del roster y Cruz dijo que se debía a “razones personales de las que él luego ofrecerá detalles”.

Lesionados República Dominicana y Detroit

El lanzador derecho de los Detroit Tigers, Troy Melton, ha estado fuera de acción durante una o dos semanas debido a una inflamación en el codo derecho y no se espera que esté listo para el Día Inaugural.

De momento no se reportan lesionados en la selección de República Dominicana

Probables lineups de República Dominicana y Detroit

República Dominicana

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ketel Marte Segunda base Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Manny Machado Tercera base Junior Caminero Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Austin Wells Receptor Geraldo Perdomo Campocorto

Detroit

Jugador Posición Parker Meadows Jardinero central Jake Rogers Receptor Matt Vierling Jardinero derecho Kerry Carpenter Jardinero izquierdo Dillon Dingler Bateador designado Trei Cruz Campocorto Eduardo Valencia Primera base Jace Jung Tercera base John Peck Segunda base

