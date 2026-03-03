MLB en vivo online: Cómo ver el Detroit Tigers vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
La selección de República Dominicana vivió días llenos de emoción en Santo Domingo y este miércoles culmina su trabajo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol con su segundo duelo de fogueo ante Detroit Tigers.
Las estrellas dominicanas están listas para el desafío que se han propuesto: ir por el segundo título para su país en este torneo, pero antes tendrán que medirse versus la escuadra de Detroit. Fernando Tatís Jr., Juan Soto, Manny Machado y compañía han hecho un espectáculo en cada práctica y han mostrado la química del equipo.
El manager Albert Pujols ya había adelantado que su abridor para este miércoles será el derecho de los Boston Red Sox Brayan Bello. Por Detroit está anunciado el diestro Burch Smith, que normalmente ejerce funciones de relevista.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Detroit vs. República Dominicana?
- Ciudad: Santo Domingo, República Dominicana.
- Fecha: 4 de marzo.
- Hora: 2:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Quisqueya Juan Marichal.
¿Cómo se podrá ver el Detroit vs. República Dominicana en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
MLB Network
MLB.tv
República Dominicana
Grupo Panorama (VTV Canal 32), Coral 39, Teleantillas 10
MLB.tv
Últimas noticias de Detroit
- Los jugadores dominicanos Framber Valdez, Wenceel Pérez y Thayron Liranzo son parte de la delegación de Detroit en Santo Domingo e hicieron una visita a una escuela. Valdez no estará disponible para lanzar. También viajó el serpentinero de ligas menores Carlos Peña.
- El manager de los Tigers, A.J. Hinch, recientemente salió en defensa del prospecto estrella Max Clark debido a las críticas que ha estado recibiendo.
Últimas noticias de República Dominicana
- Manny Machado, capitán de la selección dominicana, está emocionado de representar de nuevo al país de sus padres. “Ponerme este uniforme de República Dominicana es lo más importante que me ha ocurrido en mi carrera”, dijo en Santo Domingo. “Pudiendo haber jugado por otro país, hacerlo con República Dominicana es lo más importante, esa es mi familia y la familia es lo más importante”.
- El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, dijo este lunes en una rueda de prensa que el veterano Junior Lake sustituirá a Johan Rojas. El outfielder de Philadelphia Phillies quedó fuera del roster y Cruz dijo que se debía a “razones personales de las que él luego ofrecerá detalles”.
Lesionados República Dominicana y Detroit
- El lanzador derecho de los Detroit Tigers, Troy Melton, ha estado fuera de acción durante una o dos semanas debido a una inflamación en el codo derecho y no se espera que esté listo para el Día Inaugural.
- De momento no se reportan lesionados en la selección de República Dominicana
Probables lineups de República Dominicana y Detroit
República Dominicana
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Ketel Marte
Segunda base
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Manny Machado
Tercera base
Junior Caminero
Bateador designado
Julio Rodríguez
Jardinero central
Austin Wells
Receptor
Geraldo Perdomo
Campocorto
Detroit
Jugador
Posición
Parker Meadows
Jardinero central
Jake Rogers
Receptor
Matt Vierling
Jardinero derecho
Kerry Carpenter
Jardinero izquierdo
Dillon Dingler
Bateador designado
Trei Cruz
Campocorto
Eduardo Valencia
Primera base
Jace Jung
Tercera base
John Peck
Segunda base
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.